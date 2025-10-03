Стартовала продажа билетов на прощальный матч Дениса Глушакова
Началась продажа билетов на прощальный матч бывшего полузащитника «Локомотива» и «Спартака» Дениса Глушакова. Игра соберет ветеранов двух клубов, за которые футболист выступал в разные годы.
Как пишет Metaratings.ru, за «железнодорожников» выйдут на поле такие легенды, как Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Сергей Гуренко, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Гилерме, Сергей Овчинников и другие. Тренером команды станет Юрий Сёмин.
В составе «Спартака» подтвердили участие Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Александр Филимонов, Артём Ребров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Никита Баженов и Александр Самедов. Команду возглавит Олег Иванович Романцев.
Прощальный матч состоится 11 октября на «Арене Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Глушаков проведёт по тайму за каждую из команд, символично разделив свое время между двумя клубами.
Читайте также: