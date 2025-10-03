«Динамо» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне, заявил Гришин
Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Гришин прокомментировал выступление команды в текущем сезоне РПЛ и оценил перспективы коллектива Валерия Карпина в борьбе за медали.
Своим мнением футболист поделился в интервью Metaratings.ru.
«От Карпина ждали, что он сразу начнёт бороться за чемпионство с «Динамо». Но начало выдалось неудачным. Из-за него «Динамо» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне. А в следующем году сможет. «Динамо» стало играть лучше и подтянулось в турнирной таблице. Но этого недостаточно, чтобы претендовать на победу в РПЛ уже сейчас. Цель Карпина – завоевать титул вместе с «Динамо». Если ему не удастся это сделать в следующем сезоне, тогда с него будут спрашивать», – заявил Гришин.После десяти туров «бело-голубые» занимают седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), имея в активе 15 очков. Следующий матч команда проведёт 4 октября на «ВТБ Арене» против «Локомотива». Начало – в 19:45 по московскому времени.