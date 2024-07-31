Ахмедов похвалил выступление сборной Узбекистана на ОИ-2024 в Париже

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Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов заявил, что несмотря на допущенные ошибки выступление сборной Узбекистана на Олимпийских играх-2024 в Париже было достойным.
«Было очень приятно, большой турнир. Нам многого не хватило, но это большой опыт. Я надеюсь, что к следующей Олимпиаде лучше потрудимся, мы увидели наши минусы, и над чем нужно работать. Дай Бог, на следующих Играх мы будем ещё выше», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ахмедов.
Ранее сообщалось, что флаг России все-таки показали в трансляции летних Олимпийских игр в Париже, его продемонстрировали перед предварительными заплывами у женщин на дистанции 200 м брассом, следует из трансляции Игр.
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Мелисса Тимофеева