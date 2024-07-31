Во время трансляции олимпийских соревнований по плаванию показали флаг России

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Флаг России все-таки показали в трансляции летних Олимпийских игр в Париже, его продемонстрировали перед предварительными заплывами у женщин на дистанции 200 м брассом, следует из трансляции Игр.
Перед тем как начинаются заплывы, демонстрируются мировые и олимпийские рекорды на дистанциях. Рекорд на дистанции 200 м брассом установила россиянка Евгения Чикунова в 2023 году на чемпионате России в апреле (2 минуты 17,55 секунды). А вот олимпийский рекорд поставила Татьяна Смит из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).
Сами заплывы состоятся 1 августа.
Ранее российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр в Париже не будет мешать грязная вода в реке Сене.
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Сами заплывы состоятся 1 августа.
Ранее российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр в Париже не будет мешать грязная вода в реке Сене.
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Элина Позднякова