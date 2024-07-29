«Им с этим жить»: Валуев прокомментировал провал россиян на ОИ-2024 в Париже

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Провал россиян на Олимпиаде в Париже прокомментировал депутат ГД и бывший чемпион мира по версии Всемирной ассоциации бокса (WBA) Николай Валуев в беседе с РИА Новости. По его словам, никто из лидеров сборной России на мероприятие не поехал. Парламентарий также призвал спортсменов не обижаться на реакцию соотечественников из-за их решения выступать во Франции в нейтральном статусе.
«Я перед Олимпиадой говорил: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия — оставим это на совести спортсменов, которые поехали в Париж. Им теперь с этим жить», — сказал Валуев.
ОИ-2024 будет проходить во Франции до 11 августа. Ранее стало известно, что Игры покинули теннисистки Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, а также пловец Евгений Сомов. Велогонщица Тамара Дронова стала обладательницей только 21-го места.
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