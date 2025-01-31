В Реутове открыли ФОК-долгострой с восемью бассейнами

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс с восемью бассейнами, строительство которого продолжалось десять лет, открыли в Реутове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«ФОК начали строить десять лет назад. Это был инвестиционный проект, и из-за банкротства застройщика работы прервались. Для решения этой проблемы администрация округа Реутов заключила договор с другой компанией, и в 2022 году строительство возобновилось. Сейчас ФОК открыт для посетителей», — говорится в сообщении.В здании ФОКа располодены фитнесс-центр, термальный комплекс с русской и японской банями, хамамом и пр., восемь бассейнов, три из которых — под открытым небом, а также многофункциональный зал площадью 3 тысячи квадратных метров. Этот зал передан в муниципальную собственность, там будут заниматься юные футболисты и воспитанницы спортшколы художественной гимнастики.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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