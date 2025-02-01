Угальде заявил, что не думает об уходе из «Спартака»

Фото: iStock/gorodenkoff
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что не думает об уходе из клуба. По его словам, он сфокусирован лишь на своей команде и пользе, которую может ей принести.
«Могу ли я уйти из «Спартака»? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на «Спартаке». До лета еще много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу. Интерес «ПСЖ»? Я ничего не слышал об этом», — пояснил футболист в беседе с «РБ Спорт».Напомним, «Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 37 баллами в запасе. Угальде же за этот сезоне забил 15 голов в 18 матчах и отдал три результативных передачи.
Читайте также:
Стало известно, на сколько выросло предложение «Динамо» по Сильянову
Помазун готовится к переходу в «Спартак»
Стало известно о возможном трансфере Сильянова
Данил Пономарев