«Акинфеев — он такой один!»: Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о голкипере ЦСКА

Вячеслав Фетисов и Игорь Акинфеев (Фото: Телеграм @igor_akinfeev35)
Следующий матч для голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева станет 900-м в профессиональной карьере. В канун знакового события о своём бывшем подопечном рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
Игорь завершил выступления за главную команду страны ещё в 2018 году, напоминает спортивный портал Metaratings.ru. И произошло это вовсе не из-за плохой формы, каких-то критических ляпов или конфликта с тренерами. Просто футболист сам для себя решил, что из-за возраста, травм, постоянных нагрузок не сможет показывать стабильную игру и в клубе, и в сборной, о чём и заявил публично.
«Вряд ли в России кто-то сможет такую же карьеру повторить. Есть хорошие и сильные вратари, но Акинфеев — особенный. Он один такой», — сказал Кафанов, который на своём тренерском веку повидал немало высококлассных голкиперов.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и находится в системе клуба уже более 20 лет. В первом же официальном матче в возрасте 16 (!) лет он оставил свои ворота в неприкосновенности в матче на Кубок России против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Через два месяца Игорь дебютировал в чемпионате страны и не только помог своей команде победить самарские «Крылья Советов», но и отразил пенальти.
На счету голкипера более 780 официальных матчей за «армейцев». 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны. По настоящее время Акинфеев остаётся капитаном ЦСКА.
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«Вряд ли в России кто-то сможет такую же карьеру повторить. Есть хорошие и сильные вратари, но Акинфеев — особенный. Он один такой», — сказал Кафанов, который на своём тренерском веку повидал немало высококлассных голкиперов.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и находится в системе клуба уже более 20 лет. В первом же официальном матче в возрасте 16 (!) лет он оставил свои ворота в неприкосновенности в матче на Кубок России против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Через два месяца Игорь дебютировал в чемпионате страны и не только помог своей команде победить самарские «Крылья Советов», но и отразил пенальти.
На счету голкипера более 780 официальных матчей за «армейцев». 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны. По настоящее время Акинфеев остаётся капитаном ЦСКА.
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Александр Бойцов