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«Акинфеев — он такой один!»: Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о голкипере ЦСКА

Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о голкипере ЦСКА Акинфееве
Вячеслав Фетисов и Игорь Акинфеев (Фото: Телеграм @igor_akinfeev35)

Вячеслав Фетисов и Игорь Акинфеев (Фото: Телеграм @igor_akinfeev35)

Следующий матч для голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева станет 900-м в профессиональной карьере. В канун знакового события о своём бывшем подопечном рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
Игорь завершил выступления за главную команду страны ещё в 2018 году, напоминает спортивный портал Metaratings.ru. И произошло это вовсе не из-за плохой формы, каких-то критических ляпов или конфликта с тренерами. Просто футболист сам для себя решил, что из-за возраста, травм, постоянных нагрузок не сможет показывать стабильную игру и в клубе, и в сборной, о чём и заявил публично.

«Вряд ли в России кто-то сможет такую же карьеру повторить. Есть хорошие и сильные вратари, но Акинфеев — особенный. Он один такой», — сказал Кафанов, который на своём тренерском веку повидал немало высококлассных голкиперов.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и находится в системе клуба уже более 20 лет. В первом же официальном матче в возрасте 16 (!) лет он оставил свои ворота в неприкосновенности в матче на Кубок России против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Через два месяца Игорь дебютировал в чемпионате страны и не только помог своей команде победить самарские «Крылья Советов», но и отразил пенальти.

На счету голкипера более 780 официальных матчей за «армейцев». 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны. По настоящее время Акинфеев остаётся капитаном ЦСКА.

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#футболист
Фигуристы из Подмосковья победили на первенстве России среди юношей и девушек
03 апреля 2025, 15:23

Мария Фефелова и Артём Валов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Дуэт подмосковных фигуристов Марии Фефеловой и Артёма Валова одержал победу на первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек старшего возраста, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Представители Подмосковья Мария Фефелова и Артёма Валов стали лучшими в танцах на льду. Второе место в этой дисциплине заняла пара из Москвы, а на третью ступень пьедестала почёта поднялись фигуристы из Самарской области», — говорится в сообщении.
Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек старшего возраста проводится в Казани с 31 марта по 4 апреля. По итогам соревнований лучших спортсменов включат в состав юношеской сборной России на сезон 2025/2026.

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#московская область
#подмосковье
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После вылета в Первую лигу футбольный «Оренбург» может сменить главного тренера
03 апреля 2025, 14:57

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Футбольный клуб «Оренбург» в случае вылета в МЕЛБЕТ Первую лигу может поменять главного тренера. Босниец Владимир Слишкович будет уволен из-за неудовлетворительных результатов, несмотря на действующий контракт.
Об этом сообщает спортивный портал Metaratings.ru. По информации издания, на смену специалисту с Балкан придёт 41-летний Ильдар Ахметзянов. Сейчас он работает главным тренером команды КАМАЗ из Набережных Челнов, который возглавляет с 2014 года. Соглашение, заключённое с руководством клуба, действует ещё два года.

В настоящее время команда из Татарстана идёт на 11-м месте в турнирной таблице второго по значимости российского футбольного дивизиона. В свою очередь, «Оренбург» прочно осел на последней строчке в табели о рангах МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). Большинство специалистов сходятся во мнении, что команду ждёт неминуемое понижение в классе. Поэтому отставка Слишковича видится всё более вероятной.

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Овечкин забросил 892-й шайбу в НХЛ и находится в 2-х голах от рекорда Гретцки
03 апреля 2025, 04:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Каролиной» и находится в 2-х голах от рекорда канадца Уэйна Гретцки.
На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» проигрывает «Каролине» со счетом 4:1. Несмотря на это, зрителей обрадовал очередной гол Овечкина, который приблизил его к званию лучшего бомбардира в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На данный момент россиянин забросил 892 шайбы за карьеру.

На счету Гретцки 894 гола. Чтобы повторить рекорд канадца, Овечкину нужно забросить еще две шайбы. Для обновления рекорда хоккеисту необходимо отличится три раза. До конца сезона «Вашингтон Кэпиталз» осталось сыграть восемь игр, в которых у Овечкина будет шанс побить рекорд.

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«Динамо» обыграло питерский СКА после отменённого по звонку из Москвы гола в свои ворота
«Динамо» обыграло питерский СКА после отменённого из Москвы гола в свои ворота
03 апреля 2025, 01:19

Фото: istockphoto/vchal

В четвёртом матче 1/4 финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина столичное «Динамо» обыграло СКА из Санкт-Петербурга на площадке соперника и в присутствии почти 23 тысяч зрителей. Любопытно, что судьбу матча, завершившегося лишь во втором овертайме, решил звонок из Москвы.
Первые две игры в Москве остались за командой, которую когда-то курировало министерство внутренних дел, напоминает сетевое издание «Спортбокс.ру». Причём в этих матчах самая результативная команда регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сумела забросить всего лишь две шайбы, по одной — в каждой из двух проигранных встреч. Серия переехала в город на Неве, и тут армейца отыграли часть гандикапа, победив в третьей игре со счётом 5:3.

Четвёртый матч резвее начали хозяева, но москвичи не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, причём оторвавшись на две шайбы. Питерцы одну шайбу отыграли, затем сняли вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, но... получили ещё один гол в пустые ворота. Всё? Нет, зрители на «СКА-Арене» не поняли бы своих любимцев, если бы те опустили руки. Хоккеисты Северной столицы сделали почти невозможное: менее чем за пять минут они забросили две шайбы и перевели матч в дополнительное время (овертайм).

Первая дополнительная двадцатиминутка закончилась без голов, хотя там был и не реализованный СКА буллит, и удаление, которое не смогли использовать уже динамовцы. Без засчитанных голов. Дело в том, что после серии бросков и добиваний в площади ворот «Динамо» началась настоящая сутолока. Игроков петербургской команды завозили туда даже в том случае, если они видели, что места уже просто нет. Однако главный арбитр не давал свисток, а это значит, что он ещё видел шайбу, и она была не прижата голкипером. Наконец рефери сделал характерный жест, показав, что шайба пересекла линию ворот. Игроки СКА высыпали на лёд, поздравляя друг друга. К празднованию присоединились даже два вратаря, которые обычно скупы на эмоции. Однако комментатор предостерёг игроков и зрителей.

«Давайте дождёмся, что скажет "военная комната"», — сказал человек, помогающий болельщикам лучше понимать происходящее на льду.

Под «военной комнатой» он имел ввиду некую независимую арбитражную инстанцию, которая принимает решения в различных спорных ситуациях. Делают это загадочные и никому не известные люди на основании просмотра записей с различных видеокамер, расположенных над площадкой и даже в воротах. Излишне напоминать, что находится эта «тайная комната» в Москве.

После долгой паузы главный судья матча, выступивший в роли конферансье, объявил, что шайба не засчитывается, так как один из игроков СКА оказывал воздействие на голкипера столичной команды. Гол был отменён.

А во втором овертайме москвичи добыли победу. Серия возвращается в столицу, но уже при счёте 3:1 в пользу «Динамо».

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Футбольный «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Рожкову
02 апреля 2025, 23:07

Фото: istockphoto/Pixfly

Московский футбольный «Спартак» заинтересовался крайним защитником Ильёй Рожковым, защищающим цвета «Рубина» из столицы Татарстана. Позицию в обороне «красно-белые» намерены усилить в летнее трансферное окно.
Об этом сообщает сетевое спортивное издание Metaratings.ru. Селекционная служба «Спартака» не ограничивает свои поиски в этом направлении только игроком казанского клуба. Рожков является лишь одним из кандидатов на место в защитной линии одного из ведущих клубов страны.

Напомним, срок его действующего контракта с «Рубином» истекает 30 июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 24 матча во всех турнирах. В этих играх защитник сумел дважды поразить ворота соперников. Кроме того, на его счету есть одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого игрока в два миллиона евро.

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