«Акинфеев — он такой один!»: Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о голкипере ЦСКА

В четвёртом матче 1/4 финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина столичное «Динамо» обыграло СКА из Санкт-Петербурга на площадке соперника и в присутствии почти 23 тысяч зрителей. Любопытно, что судьбу матча, завершившегося лишь во втором овертайме, решил звонок из Москвы.