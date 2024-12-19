Акинфеева назвали гарантом высокого положения ЦСКА

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Российский вратарь Игорь Акинфеев является надежным игроком, без которого положение ЦСКА в турнирной таблице РПЛ было бы ниже. Об этом заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, перечисляя лучших, по его мнению, футболистов этого сезона Российской Премьер-Лиги.
«Батраков мне очень понравился. Неудивительно, что он получил награду «Первая пятерка». Также назвал бы Игоря Акинфеева, который до сих пор очень надежен. Не перестаю им удивляться. Многие его списывали и до сих пор списывают. Если бы его не было в ЦСКА, клуб был бы ниже. Если брать иностранцев, то пусть будет Угальде. Во второй части чемпионата будет интересно понаблюдать», — сказал Канчельскис в беседе с Metaratings.ru.Напомним, ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 31 очком в запасе, занимая шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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