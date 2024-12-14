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В ЦСКА обещают найти решение для снятия трансферного бана

Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо пообещал найти решение для снятия трансферного бана с клуба. По его словам, решить проблему можно, найдя альтернативный способ платежа за Чидеру Эджуке.


«Клуб работает над этим. Мы никогда не отказывались платить, и так как ЦСКА не может перевести деньги напрямую из-за санкций, необходимо согласовать альтернативный способ платежа, который бы устроил голландскую сторону. Это небыстрый и сложный процесс, но решение однозначно будет найдено», — пояснил Брейдо в беседе с Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена». Московский клуб обязали выплатить 3 млн евро, но перевод оказался затруднителен из-за санкций. Несмотря на различные предложения ЦСКА о выходе из сложившейся ситуации, ФИФА решила наложить на него трансферный запрет.

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Кварацехелию назвали одним из лучших игроков мира
Нападающий Чуни: Кварацехелия является одним из лучших игроков мира
14 декабря 2024, 12:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий казанского ФК «Рубин» Марвин Чуни назвал вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию одним из лучших игроков мира. По его словам, для того, чтобы повторить путь грузина, ему нужно сначала показать себя в «Рубине».
«Сейчас он один из лучших игроков мира. [Чтобы повторить его путь] мне надо показать себя в «Рубине», — поделился футболист в беседе с «РБ Спорт».
Ранее Чуни поделился своими впечатлениями от России, отметив, что это безопасная страна с гостеприимными людьми, в которой ему комфортно.

Контракт «Рубина» с Чуни подписан до 30 июня 2028 года. За этот сезон 23-летний футболист отыграл девять матчей, но без результативных действий. Его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.

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В ЦСКА обещают найти решение для снятия трансферного бана

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#евро
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#спартак
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Царукяна назвали сильнейшим противником Махачева
Резников: Царукян сильнее всех предыдущих соперников Махачева
14 декабря 2024, 12:01

Фото: iStock/maria zheleznova

Боец легкого веса АСА Артем Резников назвал Армана Царукяна сильнейшим противником Ислама Махачева. По его мнению, армянский боец является самым сложным соперником из ростера на данный момент.
«Ислам, конечно, фаворит, но Армана списывать нельзя. Бой будет сложным для обоих. У обоих хороший удар и грэпплинг. Здесь будет игра в шахматы. Царукян сильнее всех предыдущих соперников Махачева. Он и Дастина Порье разберет, и Чарльза Оливейру уже победил. Самый сложный соперник из ростера на данный момент», — поделился боец в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Резников также добавил, что самым интересным боем для него будет встреча Махачева и Рахмонова. Фаворитом в этом поединке он назвал Рахмонова, так как будет болеть за него.

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Чемпион ОИ Легков поддержал выступление россиян в нейтральном статусе
14 декабря 2024, 11:28

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на мировой арене, следует поддерживать. Об этом заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По его словам, весь мир и так знает, какую страну будут представлять эти спортсмены.
«Те спортсмены, которые едут на соревнования в нейтральном статусе, любя нашу страну и делая все для ее блага, ничем не отличаются от тех, кто выступает под флагом. Тем более, все и так знают, какую страну атлеты представляют. Наши спортсмены должны выступать под российским флагом», — указал он в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время депутат Госдумы Светлана Журова пожелала новому главе Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву вернуть Россию на международные турниры вопреки всем сложностям в виде санкций и запретов. В разговоре с «РБ Спорт» она отметила, что это будет непростой задачей.
«Но обязательно с флагом и гимном, что зависит от успехов нашей страны и нашего президента», — заявила Журова.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев на посту главы Олимпийского комитета России — это единственно правильное решение, которое он всячески приветствует.

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Комментатор Губерниев: избрание Дегтярева главой ОКР — правильное решение
14 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об избрании министра спорта РФ Михаила Дегтярева главой Олимпийского комитета России. По его словам, такое назначение — единственно правильное решение, которое он всячески приветствует.
«Нам нужно возвращаться, и Дегтярев настроен максимально, понимая, что нейтральный статус — необходимая, но временная история. <…> Мы будем возвращать флаг и гимн. В конечном счете приятно, что человек на своем месте. Он справится и на посту министра, и на посту главы олимпийского комитета, а мы будем ему всячески помогать», — поделился Губерниев в беседе с «РБ Спорт».
В то же время в мировом спорте начали появляться тенденции, намекающие на скорое возвращение россиян на международную арену. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По его словам, на турнирах стали все чаще без опаски называть нейтральных спортсменов россиянами.
«Значит, нам нужно стоять на своем, ничего не бояться и идти вперед — рано или поздно всем придется говорить о том, что это именно российские спортсмены. Говорить о том, что они — самые сильные», — подчеркнул чемпион.
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#спорт
#история
#флаг
#награды
#спортсмены
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#интервью
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Подмосковные конькобежцы взяли 13 медалей турнира памяти Бориса Шавырина
13 декабря 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Конькобежцы из Подмосковья завоевали 13 наград Всероссийских соревнований памяти Бориса Шавырина. На их счету – четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Даниил Алдошкин показал лучшее время в мужском забеге на 1500 м. На самой длинной дистанции в 10 000 м победу одержал Илья Иванов. Подмосковным спортсменам также удалось занять два первых места в масс-старте. Первым финишировал Даниил Чмутов, за ним – Михаил Казелин», – уточнили в министерстве.
У женщин на второй позиции в масс-старте разместилась Виктория Морозова. На третью ступень пьедестала поднялась Елена Чеботёрева. Елена Еранина показала лучший результат в забеге на 1000 м.

Ранее конькобежцы из Подмосковья завоевали на турнире два серебра и три бронзы.

Соревнования проходили с 10 по 13 декабря в Коломне. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
#московская область
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#минспорт мо
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#коломна
#соревнования
#нацпроекты
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Спортсмены из Одинцова взяли награды Кубка Национальной федерации бадминтона
13 декабря 2024, 17:50

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Серебряную и бронзовую медали завоевали юные спортсмены из Одинцовского округа Московской области на Кубке Национальной федерации бадминтона России среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Серебряную медаль турнира завоевал в одиночном разряде ученик спортшколы «Одинцово» Артём Шинкин. А в парном разряде на третью ступень пьедестала почёта поднялись его соученики Илья Ашмарин и Егором Камалов», — говорится в сообщении.
Кубок Национальной федерации бадминтона России среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет проводился с 9 по 12 декабря в Казани. В соревнованиях приняли участие 100 сильнейших спортсменов 2014–2015 годов рождения из десяти российских регионов.

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В Мытищах проведут гонку «Новогодняя лыжня»
#одинцовский городской округ
#одинцово
#соревнования
#турнир
#медали
#спорт
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Первую тренировку со звёздами спорта в парках Подмосковья проведёт Михаил Девятьяров
Первую тренировку со звёздами в парках Подмосковья проведёт Михаил Девятьяров
13 декабря 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Михаил Девятьяров-младший откроет сезон тренировок на свежем воздухе в парках Подмосковья. Чемпион России по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира, чемпион мира среди юниоров, чемпион России 15 декабря проведёт мастер-класс для всех желающих в городском округе Лыткарино, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Это первая тренировка нового подмосковного проекта «Тренировки со звёздами в парках», которая даст старт серии мероприятий со знаменитыми спортсменами. Мастер-класс состоится на лыжной трассе «Волкуша». Именитый лыжник проведёт разминку на свежем воздухе, поделится секретами профессионального мастерства. После тренировки он ответит на вопросы любителей лыжных гонок, раздаст автографы и сфотографируется с участниками», – рассказали в ведомстве.
Михаил Девятьяров – представитель спортивной династии, сын олимпийского чемпиона Михаила Талгатовича Девятьярова – легенды советского и российского лыжного спорта.

Ранее открытую тренировку в ТРК VEGAS Кунцево провели серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Анонсы тренировок со звёздами спорта будут размещать в аккаунтах Минспорта Подмосковья в соцсетях и на сайте.

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В Подмосковье пройдут матчи чемпионата и Суперкубка России по баскетболу 3x3
13 декабря 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Химках 14 и 15 декабря состоится первый этап чемпионата России – тандем «Вызов» и Суперкубок по баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«18 мужских и 12 женских команд будут бороться за право выхода в следующий этап чемпионата – «Мастер». Московскую область будут представлять четыре коллектива регионального Центра спортивной подготовки №5 – две мужские и две женские команды Khimki Power», – уточнили в министерстве.
Чемпионат продлится до июня и будет включать восемь этапов — четыре этапа «Вызова» и столько же этапов «Мастера».

В последний день тандема «Вызов» состоится матч за Суперкубок России по баскетболу 3x3. На площадке встретятся чемпионы России и обладатели Кубка страны.

Как отметили в министерстве, соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#баскетбол
#чемпионат россии
#химки
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
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В Мытищах проведут гонку «Новогодняя лыжня»
13 декабря 2024, 15:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Мытищинском лесопарке 21 декабря пройдут соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Желающим принять участие в соревнованиях необходимо иметь при себе копии или оригиналы паспорта или свидетельства о рождении, медицинскую справку о допуске к занятиям спортом. Лимит на число участников - 450 человек. Не забудьте захватить с собой термос с чаем или кофе, чтобы согреться. Не игнорируйте правила безопасности: обязательно наденьте экипировку и следите за состоянием здоровья перед стартом», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в администрации, для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация на сайте в разделе «Мероприятия». Без этого участники к забегам не допускаются.

Там же можно найти Положение о соревнованиях.

Телефон для справок: 8 (498) 610-04-14.

Возрастное ограничение – 12

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