В ЦСКА обещают найти решение для снятия трансферного бана

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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо пообещал найти решение для снятия трансферного бана с клуба. По его словам, решить проблему можно, найдя альтернативный способ платежа за Чидеру Эджуке.
«Клуб работает над этим. Мы никогда не отказывались платить, и так как ЦСКА не может перевести деньги напрямую из-за санкций, необходимо согласовать альтернативный способ платежа, который бы устроил голландскую сторону. Это небыстрый и сложный процесс, но решение однозначно будет найдено», — пояснил Брейдо в беседе с Metaratings.ru.Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена». Московский клуб обязали выплатить 3 млн евро, но перевод оказался затруднителен из-за санкций. Несмотря на различные предложения ЦСКА о выходе из сложившейся ситуации, ФИФА решила наложить на него трансферный запрет.
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