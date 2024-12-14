Ветеран ЦСКА Пономарев назвал катастрофой шестое место клуба в РПЛ

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал катастрофой нынешнее положение его бывшего клуба, который занимает шестое место в таблице РПЛ. По его словам, у ЦСКА хороший состав, оборона и вратарь, но нет нападения.
«Работы непочатый край, все хорошие моменты возникают с флангов, через середину не пробьёшься. В середине только какой-нибудь отскок или рука. Или угловые. Я не знаю, почему никто не обращает внимания на крайних нападающих. Ни одного нет в России! Не понимаю, почему «армейцы» всё время берут каких-то Гуарирап, Койт», — посетовал Пономарев в беседе с Metaratings.ru.Напомним, ЦСКА ушел на зимнюю паузу в этом сезоне Российской Премьер-Лиги с 31 очком, занимая шестое место в турнирной таблице.
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