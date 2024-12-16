Стало известно, почему сборная России не пропустила ни одного мяча в 2024 году

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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, как вратарям национальной команды удалось не пропустить ни одного мяча за 2024 год — благодаря хорошей игре или слабым соперникам. По его словам, уровень оппонентов был разный, но в каждом матче возникали ситуации, когда вратари смогли отличиться и проявить себя.
«Если смотреть на весь год, то соперники были разного уровня. Российские вратари, которые получали вызов в сборную, провели этот чемпионат России на очень высоком уровне. <...> Ни в одном матче не было такой ситуации, которую пришлось разбирать бы с вратарями с точки зрения ошибок или их неправильных действий», — пояснил Кафанов в интервью Metaratings.ru.Напомним, в 2024 году сборная России одержала победы в шести матчах подряд с общим счетом 34:0, что стало лучшим результатом в истории мирового футбола среди сборных. За год национальная команда сыграла с Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.
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