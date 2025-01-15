Активисты «Движения Первых Подмосковья» приняли участие в конкурсе «Спорт через объектив»

В конькобежном центре «Коломна» состоялись III Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы Школы чемпионов Екатерины Лобышевой». В этом году в соревнованиях принимали участие юноши и девушки в двух возрастных категориях: от 9 до 11 лет и от 12 до 13 лет, сообщает Министерство образования Московской области.