Активисты «Движения Первых Подмосковья» приняли участие в конкурсе «Спорт через объектив»

Фото: Министерство образования Московской области
В конькобежном центре «Коломна» состоялись III Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы Школы чемпионов Екатерины Лобышевой». В этом году в соревнованиях принимали участие юноши и девушки в двух возрастных категориях: от 9 до 11 лет и от 12 до 13 лет, сообщает Министерство образования Московской области.
Команды медиацентров «Движение первых Подмосковья» из Воскресенска и Коломны внесли значительный вклад в медийном освещении мероприятия. Участники этих команд участвовали в медиаконкурсе «Спорт через объектив» и освещали соревнования в социальных сетях, а также соревновались в таких номинациях, как репортаж, интервью, лучшие фотографии и видео.
«Для нас это была отличная возможность почувствовать себя настоящими репортёрами. Мы не только освещали соревнования, но и учились работать в команде, быстро реагировать на происходящее и создавать интересный контент», — рассказали активисты движения.
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Дайана Хусинова