Баскетболисты Khimki Power стали абсолютными победителями международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мужская молодёжная и женская команды Khimki Power завоевали золото международных соревнований по баскетболу в формате 3х3 «Ривьера Open». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«По итогам группового этапа подопечные Даниила Абрамовского заняли первое место и сразу вышли в полуфинал соревнований. На этой стадии химчане со счётом 21:9 разгромили столичную команду «Северный». А в решающем противостоянии подмосковный коллектив был сильнее гостей из команды «Минск» – 17:6», – отметили в министерстве.Женская команда Khimki Power вышла из своей группы со второго места.
«В четвертьфинале подмосковные баскетболистки победили соперниц из столичного «АО АСЭ» – 21:7. В матче за выход в финал команда Олеси Абрамовской взяла верх над ещё одним коллективом из Москвы – «MSU». Игра завершилась с результатом 21:9. В финале хмимчанки счётом 21:14 переиграли столичный «Союз 3х3», – добавили в пресс-службе.Международный турнир по баскетболу 3х3 «Ривьера Open» состоялся в Москве. В нём участвовали команды из России, Казахстана и Белоруссии.
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