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Баскетболисты Khimki Power стали абсолютными победителями международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Мужская молодёжная и женская команды Khimki Power завоевали золото международных соревнований по баскетболу в формате 3х3 «Ривьера Open». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«По итогам группового этапа подопечные Даниила Абрамовского заняли первое место и сразу вышли в полуфинал соревнований. На этой стадии химчане со счётом 21:9 разгромили столичную команду «Северный». А в решающем противостоянии подмосковный коллектив был сильнее гостей из команды «Минск» – 17:6», – отметили в министерстве.
Женская команда Khimki Power вышла из своей группы со второго места.


«В четвертьфинале подмосковные баскетболистки победили соперниц из столичного «АО АСЭ» – 21:7. В матче за выход в финал команда Олеси Абрамовской взяла верх над ещё одним коллективом из Москвы – «MSU». Игра завершилась с результатом 21:9. В финале хмимчанки счётом 21:14 переиграли столичный «Союз 3х3», – добавили в пресс-службе.
Международный турнир по баскетболу 3х3 «Ривьера Open» состоялся в Москве. В нём участвовали команды из России, Казахстана и Белоруссии.

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Анисин поддержал решение СКА расторгнуть контракт с хоккеистом Деанджело
15 января 2025, 17:36

Фото: iStock/shironosov

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин поддержал решение ХК СКА расторгнуть контракт с американским защитником Тони Деанджело, который решил уйти по семейным обстоятельствам. По его мнению, американец часто ошибался во время матчей.
«Чаще всего ошибался именно Деанджело. При том, что человек набирал много очков, он постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание и хотел играть так, как ему хочется. Но хоккей — командный вид спорта, личные желания должны быть на последнем месте», — пояснил он в беседе с «РБ Спорт».
Анисин подчеркнул, что в хоккее главное — это командная цель, потому, учитывая игру Деанджело, он полностью поддерживает решение клуба расторгнуть контракт.

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#сша
#хоккей
#дом
#человек
#контракт
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Мостовой отреагировал на уход Жозе из «Спартака»
Мостовой: в уходе Жозе из «Спартака» нет ничего страшного
15 января 2025, 17:34

Фото: istockphoto/FotografieLink

Легендарный футболист ФК «Спартак» Александр Мостовой отреагировал на уход бразильского нападающего Виллиана Жозе из клуба. По его мнению, в этом нет ничего страшного, учитывая, что красно-белые не платили за бразильца больших денег.
«Я могу полсотни таких примеров привести, когда футболистов покупали, а они не заигрывали. При этом, в некоторых случаях они стоили значительно дороже, чем уже бывший нападающий красно-белых. Так что, не нужно зацикливаться. Пришел, не получилось, ушел. Так бывает. Как минимум гол со штрафного в ворота «Динамо» болельщики запомнят», — поделился Мостовой в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, Жозе попал в «Спартак» из испанского «Бетиса» летом 2024 года за 2 млн евро. Контракт с ним был рассчитан до конца июня 2026. До своего ухода он успел отыграть за «Спартак» 13 игр и забил лишь один гол.

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#спорт
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#футбол
#спартак
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Спортивный психолог назвал лучшего бойца среди российских теннисистов
Психолог Гущин: Рублев является лучшим бойцом среди российских теннисистов
15 января 2025, 17:32

Фото: iStock/PeopleImages

Спортивный психолог Вадим Гущин заявил, что Андрей Рублев является лучшим бойцом среди российских теннисистов и потому сможет преодолеть кризис. Об этом он высказался в беседе с Metaratings.ru, комментируя его вылет в первом круге Australian Open.
По мнению Гущина, кризис у Рублева налицо, но он сможет его преодолеть, так как осознает куда двигаться и занимается с психологом.
«Мы любим обсуждать антидепрессанты, а я хочу сказать, как человек, который много лет наблюдает и наблюдал его, он – лучший боец в нашей теннисной команде. Он и в этом состоянии бился до последнего», — подчеркнул он.
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#человек
#кризис
#теннис
#спорт
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Стало известно, какую компенсацию получил Деанджело после разрыва контракта со СКА
Хоккеист Деанджело получил 14 млн компенсации после разрыва контракта со СКА
15 января 2025, 17:26

Фото: iStock/vchal

Американский защитник Тони Деанджело получил многомиллионную компенсацию после расторжения контракта с ХК СКА. Как сообщает Metaratings.ru, хоккеисту отправили около 14 миллионов рублей.
29-летний Деанджело получил столь внушительную сумму после трех полных месяцев игры за СКА, в который он перешел в сентябре прошлого года, а до этого выступал в НХЛ за «Аризону», «Рейнджерс» и «Филадельфию».

Напомним, за минувший сезон американец сыграл 34 матча в КХЛ, заработал 32 очка и добился коэффициента полезности « 15». Последней его игрой стал матч с «Локомотивом», который СКА проиграл со счетом 3:4.

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#сша
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Лига не стала увольнять бойца, участвовавшего в перестрелке у офиса Wildberries
15 января 2025, 17:24

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Лига АСА не стала увольнять своего бойца Абубакра Местоева, который участвовал в перестрелке у офиса Wildberries в сентябре прошлого года и был ранен. Об этом заявил вице-президент лиги Асланбек Бадаев. По его мнению, сейчас имеет значение только его лечение.
«Он лечится и находится в стадии восстановления. Никто его не увольнял. Он – боец лиги ACA, но недоступен сейчас. Речь не идет о том, чтобы биться в ACA или ММА, речь идет о возвращении здоровья. Он восстанавливается, и только это сейчас имеет значение», — пояснил Бадаев в интервью MMA.Metaratings.ru.
В издании напомнили, что стрельба в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке, произошла 18 сентября 2024 года. В результате пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Среди получивших ранения были четверо бойцов: Абубакар Местоев, Умар Чичаев, Рашид Кодзев и Ислам Эльмурзаев (Цечоев).

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#человек
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Заявление Фьюри о завершении карьеры сравнили с притчей о мальчике и волках
Папин: Фьюри еще выйдет в ринг, несмотря на слова о завершении карьеры
15 января 2025, 17:22

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Обладатель пояса WBA Asia Алексей Папин сравнил слова британского боксера Тайсона Фьюри о завершении карьеры с притчей о мальчике и волках. Он считает, что боец еще выйдет в ринг до конца 2025 года.
«Давайте не забывать, что Тайсон уже не раз говорил о завершении карьеры. Мне в этой ситуации откликается наша известная притча «Волки, волки». Уже просто-напросто не верю таким громким заявлениям британца. Не верится в них ещё и по той простой причине, что Фьюри сейчас совершенно не на том этапе карьеры, когда уход на пенсию выглядит логичным», — пояснил Папин в беседе с RT.
В то же время бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, как Тимоти Джонсон стал его соперником. В интервью MMA.Metaratings.ru он отметил, что до американца ему предлагали других соперников, но бои с ними срывались.
«В итоге предложили Тимоти Джонсона. Мы согласились. Мой бой хотели сохранить в карде, поэтому всех все устроило», — отметил спортсмен.
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«Легенды хоккея» в первом матче года сыграют с жителями Подольска
15 января 2025, 16:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подольск 18 января примет первую в новом году игру команды «Легенды хоккея» с любительской сборной местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Встреча пройдёт в рамках четвёртого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По многолетней традиции все игры проекта устраивают на хоккейных коробках под открытым небом, однако из-за погодных условий было решено провести матч в ледовом дворце «Витязь».
«На первую игру 2025-го капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выведет команду в боевом составе. На лёд выйдут прославленные хоккеисты Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин. К именитым игрокам присоединятся телеведущая Наталья Кларк, артисты театра и кино, звёзды сериала «Молодёжка» Иван Мулин, Тимур Ефременков, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев», – говорится в сообщении.
Тренирует «Легенд» уже четыре сезона двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. Комментировать матч будет спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Также по традиции перед началом гала-матча для юных хоккеистов пройдёт мастер-класс от Сергея Конькова. Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделится секретами мастерства. Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в викторине и розыгрышах призов с автографами хоккейных звёзд.

Матч пройдёт в Подольске по адресу ул. Кирова, 63А, ледовый дворец «Витязь». Программа мероприятия начнётся в 10:00.

Со старта проекта «Выходи во двор» «Легенды хоккея» провели более 30 матчей с любительскими коллективами разных городских округов Подмосковья. Всего игры собрали более 45 тыс. болельщиков.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#московская область
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#ледовая арена
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Подмосковные фехтовальщики завоевали пять медалей на юниорском первенстве России
15 января 2025, 11:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль выиграла женская команда «Московская область-1» в составе Лилианы Черчесовой, Софьи Цушко, Юлии Полозовой и Анастасии Забелиной. Второе место в командных соревнованиях заняла столичная команда, а бронза досталась фехтовальщицам из Татарстана», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль в командных соревнованиях мужчин получила сборная «Московская область-3», за которую выступали Георгий Хамицаев, Максим Александров, Артём Карпунин и Аркадий Кардава, а бронзовую — команда «Московская область-1» (Антон Чеботарев, Константин Бартенев, Богдан Новак и Илья Лобыкин). На высшую ступень пьедестала поднялись представители Санкт-Петербурга.

Кроме того, подмосковные спортсмены Анастасия Забелина и Богдан Новак завоевали бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях.

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#подмосковье
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Активисты «Движения Первых Подмосковья» приняли участие в конкурсе «Спорт через объектив»
15 января 2025, 09:20

Фото: Министерство образования Московской области

В конькобежном центре «Коломна» состоялись III Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы Школы чемпионов Екатерины Лобышевой». В этом году в соревнованиях принимали участие юноши и девушки в двух возрастных категориях: от 9 до 11 лет и от 12 до 13 лет, сообщает Министерство образования Московской области.
Команды медиацентров «Движение первых Подмосковья» из Воскресенска и Коломны внесли значительный вклад в медийном освещении мероприятия. Участники этих команд участвовали в медиаконкурсе «Спорт через объектив» и освещали соревнования в социальных сетях, а также соревновались в таких номинациях, как репортаж, интервью, лучшие фотографии и видео.

«Для нас это была отличная возможность почувствовать себя настоящими репортёрами. Мы не только освещали соревнования, но и учились работать в команде, быстро реагировать на происходящее и создавать интересный контент», — рассказали активисты движения.

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