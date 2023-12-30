Актёр из «Слова пацана» попросил принять его в сборную России по футболу

Фото: iStock/master1305
Актёр Ярослав Могильников, снявшийся в популярном сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину с просьбой принять его в национальную команду. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале сборной.
Позже Карпин ответил Могильникову, заявив, что проблем с вызовом нет, однако для начала необходимо определиться, кто в команде настоящие пацаны, а кто чушпаны. «И тебя, как реального пацана, уже вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо», – сказал тренер актёру.
Читайте также:
Актер из «Слова пацана» заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет всё»
«Слово пацана» привело к тюрьме: убивали и грабили, как актера-убийцу опознали зрители
«Я там был»: глава Татарстана рассказал, смотрел ли он «Слово пацана»
Анастасия Чинкова