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Актёр из «Слова пацана» попросил принять его в сборную России по футболу

Карпин согласился принять актёра Мобильникова из «Слова пацана» в сборную России
30 декабря 2023, 19:26
Фото: iStock/master1305

Фото: iStock/master1305

Актёр Ярослав Могильников, снявшийся в популярном сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину с просьбой принять его в национальную команду. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале сборной.

Актёр, сыгравший Ералаша, заявил, что в сборной сможет показать, «что мы настоящие пацаны, а не чушпаны».

Позже Карпин ответил Могильникову, заявив, что проблем с вызовом нет, однако для начала необходимо определиться, кто в команде настоящие пацаны, а кто чушпаны. «И тебя, как реального пацана, уже вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо», – сказал тренер актёру.

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#сборная россии
#футбол
#актёр
#сериал
#валерий карпин
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Теннисный матч турнира в Австралии прервали из-за ядовитой змеи
30 декабря 2023, 14:55

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

Матч первого круга квалификации турнира категории ATP-250 в австралийском Брисбене между Домиником Тимом из Австрии и австралийцем Джеймсом Маккейбом был прерван после первого сета. Причиной стало появление возле корта ядовитой змеи.
Рептилию в непосредственной близости от спортивной площадки первыми заметили зрители, сообщает газета The Guardian. Они сообщили об этом стюардам, которые в свою очередь вызвали профессионального змеелова. Тот отловил змею и удалил её с корта, после чего матч был продолжен. Выяснилось, что непрошенной гостьей на теннисном турнире оказалась полуметровая восточная коричневая змея. По степени токсичности яда она занимает второе место в мире среди всех сухопутных змей.

Матч был продолжен, а победу в нём одержал Тим со счётом 2:6, 7:6(4), 6:4. Причём во втором сете австриец отыграл тройной матчбол на приёме — он уступал 0:40 и 3:5. После этого он довёл партию до тай-брейка, который выиграл. Решающий сет также остался за Тимом.

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#теннис
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На Украине назвали последствия бойкота страной Олимпийских игр
И.о. министра спорта Украины Бедный назвал последствия бойкота Олимпийских игр
30 декабря 2023, 11:16

Фото: iStock/BalkansCat

Бойкот Украиной летних Олимпийских игр 2024 года в Париже может привести к негативным последствиям, которые перечислил исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта страны Матвей Бедный. Его слова приводит BBC.
Он отметил, что в отношении украинских спортсменов могут последовать санкционные ограничения, которые приведут к тому, что их попросят выступать в нейтральном статусе. Таким образом, Бедный подчеркнул рискованность байкотирования.

Ранее, 8 декабря, и.о. министра молодёжи и спорта заявил, что Украина может устроить бойкот в связи с допуском на Олимпийские игры спортсменов из России и Белоруссии. Однако спустя четыре дня он заявил об участии украинских спортсменов в Играх.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Однако запрет на участие получили те игроки, которые поддерживают СВО, а также имеют связи с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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#олимпиада
#украина
#спортсмены
#санкции
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ФИДЕ признала договорной ничью Непомнящего и Дубова на ЧМ по блицу в Самарканде
30 декабря 2023, 10:42

Фото: istockphoto/Diy13

Апелляционный комитет чемпионата мира по быстрым шахматам, проходящего в Самарканде, оставил в силе решение словацкого судьи Ивана Суровы. Ранее он признал договорной ничью в партии между Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым и присудил им за это по нулю очков.
Партия между российскими шахматистами состоялась в 11-м туре чемпионата. Тогда гроссмейстеры исполнили так называемый «танец лошадей», напоминает «Чемпионат.ком». При этой схеме фигуры коней могут постоянно образовывать полное или частичное нападение на короля. Игроки сделали по нескольку ходов исключительно конями, после чего вернули фигуры в исходное положение и согласились на ничью на 12-м ходу.

Словацкий арбитр счёл, что такой результат был заранее спланирован и присудил шахматистам по 0 очков вместо 0,5 балла, которые получил бы каждый из них за ничейный исход партии. Игроки подали апелляцию, но она была отклонена, а решение Суровы осталось в силе.

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#нападение
#партия
#танец
#чемпионат
#шахматы
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В Подмосковье во время «Декады спорта и здоровья» проведут более 500 мероприятий
29 декабря 2023, 21:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Традиционная «Декада спорта и здоровья» пройдёт в Московской области во время новогодних и рождественских каникул. Во всех муниципалитетах региона организуют спортивно-массовые мероприятия для активного досуга жителей и гостей региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Декада спорта и здоровья» состоится в регионе с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Всего запланировано более 500 спортивно-массовых мероприятий. Лыжные забеги, хоккей в валенках, семейные эстафеты, развлечения для детей и взрослых на катках – всё это и многое другое ждёт жителей и гостей Подмосковья в праздничные дни», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
По традиции старт «Декаде спорта и здоровья» в Подмосковье даст «Манжосовская лыжная гонка», которая пройдёт в последний день уходящего года в Одинцовском парке. В этом году она состоится в 54-й раз. Планируется, что участниками гонки станут более 1 тыс любителей лыж.

В тот же день в Лыткарино на лыжной трассе «Волокуша» состоится Новогодняя лыжная гонка.

В Королёве в канун Нового года пройдут турнир по хоккею на валенках для взрослых и детей, а также карнавальное массовое катание на стадионе «Вымпел».

В Лобне 31 декабря запланирован Новогодний турнир по футболу среди дворовых команд на снегу, а 5 января – Рождественский турнир по футболу среди команд любителей.

Рождественский мини-турнир по русскому хоккею состоится 4 января в Мытищах на катке у ДК «Яуза».

Найти полную информацию обо всех спортивных событиях можно на сайте «Спорт Подмосковья».

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#московская область
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Костомаров рассказал о возвращении на лёд после ампутации
Костомаров рассказал об эмоциях после возвращения на лёд в шоу Авербуха
29 декабря 2023, 21:09

Фото: iStock/vkovalcik

Перенесший ампутацию Роман Костомаров рассказал о своём возвращении на лёд, его цитирует «Матч ТВ».
Напомним, в январе 2023 году фигурист попал в больницу со страшной инфекцией. Он перенёс несколько операций, ампутаций, а затем процедуру протезирования и реабилитацию. Уже в декабре этого же года он вновь встал на лёд в шоу Ильи Авербуха.

«Слёзы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — эта атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей. Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался», - прокомментировал ситуацию спортсмен.

При этом, фигурист отметил, что испытал и эмоции грусти, поскольку не смог кататься на коньках так же, как раньше. У него не получалось хорошо скользит и исполнить тот самый танец, который принёс ему и Татьяне Навке золото в Олимпийских играх 2006 года.

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#фигурист
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На старт «Красногорской лыжни» вышли более ста спортсменов со всей России
29 декабря 2023, 19:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 100 человек собрало одно из старейших в России соревнований по лыжному спорту «Красногорская лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На гонку приехали лыжники из Белоруссии, Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Татарстана, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской, Архангельской, Свердловской областей и других регионов.

В первый соревновательный день награды разыграли женщины и мужчины в спринте свободным стилем. Первое место заняла лыжница из Белоруссии Анна Королёва. У мужчин награду высшего достоинства взял Денис Филимонов из Татарстана.

Во второй день участники соревновались в спринте классическим стилем. Призёр Олимпиады Александр Терентьев опередил Константина Тиунова на сотую секунды и занял первое место. У женщин лучшее время показала Анастасия Кириллова.

Традиционные соревнования «Красногорская лыжня» прошли на легендарной трассе лыжного стадиона «Зоркий» протяжённостью 1,4 км. Она была создана двукратным призёром Олимпиады, красногорцем Иваном Утробиным. Это одни из старейших состязаний лыжников, которые впервые состоялись в 1968 году. Традиционно под Новый Год на трассу приезжают спортсмены со всей России.

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#минспорт мо
#лыжи
#красногорск
#гонка
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
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Фигурист Семененко о чемпионате РФ по прыжкам: «Постараюсь чем-то удивить»
29 декабря 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/AleksandraAverina

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко заявил о желании принять участие в чемпионате страны по прыжкам и отметил, что постарается удивить своим выступлением.
«Не хочу, чтобы были какие-то завышенные ожидания. Все будет зависеть от регламента, поскольку сейчас мы его еще не знаем. Может быть, постараюсь чем-то удивить», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Семененко.

Ранее подмосковный дуэт фигуристов завоевал медаль чемпионата России. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря. По итогам соревнований подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного получил 198,90 баллов. Фигуристы стали бронзовыми призерами соревнований.

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#спорт
#чемпионат россии
#спортсмены
#фигурное катание
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Агент Барбоза удивился невостребованности хороших футбольных специалистов в РПЛ
29 декабря 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/master1305

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза выразил удивление по поводу невостребованности большого числа хороших российских футбольных специалистов в РПЛ.
«В России полно хороших футбольных специалистов. Странно, что они не востребованы в РПЛ. Большинство клубов чемпионата России предпочитают звать иностранцев, даже когда на рынке много свободных российских тренеров, менеджеров. Почему так происходит? Это надо спросить у руководителей клубов. Сейчас, когда россиянам сложно устроиться в Европе, надо давать им работу во внутреннем чемпионате», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.

Ранее Паулу Барбоза заявлял о том, что возможны интересные приобретения клубов РПЛ в это зимнее трансферное окно.

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#спорт
#мнение
#рпл
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Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушил об нее сигарету
Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину
29 декабря 2023, 17:20

Фото: iStock/SeventyFour

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о необычном приеме врача, на котором она побывала в 2023 году. Об этом говорится в интервью на YouTube-канале «Фигурка».
Медведева поделилась, что во время выступлений в Сочи у нее заболела спина, после чего ей посоветовали сходить на иглоукалывание. По словам фигуристки, медиком была женщина азиатской внешности, возрастом около 70 лет.

После чего девушка легла на кушетку, а врач стала размещать на ее теле иголки. Через некоторое время Медведева почувствовала на спине жжение, оказалось, что женщина-врач потушила об ее тело сигарету. Фигуристка добавила, что после этого прервала прием и убежала из клиники, однако боль в спине прошла.

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