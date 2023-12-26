«Слово пацана» привело к тюрьме: убивали и грабили, как актера-убийцу опознали зрители

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Актер Сергей Базанов, исполнивший эпизодическую роль в нашумевшем сериале «Слово пацана» арестован по делу об убийстве. Редакция «Радио 1» расскажет, как правоохранители вышли на его след, чем известен артист и за что он прежде уже был судим.
Актер Базанов из «Слова пацана» арестован по делу об убийстве
Актер Сергей Базанов из сериала «Слова пацана» арестован Замоскворецким судом Москвы до 20 февраля 2024 года. Его подозревают в убийстве бизнесмена Александра Дзабиева в Большом Полуярославском переулке в Москве в 2011 году.
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В момент убийства предприниматель находился недалеко от станции метро «Курская», вместе со своим 25-летним сыном. В какой-то момент к Дзабиеву и его наследнику подъехал черный внедорожник Audi. Четверо грабителей напали на бизнесмена и попытались отобрать у него кейс, в котором находилось около 900 тысяч долларов. Он пытался защититься, но был ранен. Вскоре мужчина скончался.
По некоторым данным, возможного убийцу опознал свидетель преступления во время просмотра сериала «Слово пацана», где Базанов исполнил эпизодическую роль.
Правоохранители установили за актером наблюдение, и после получения необходимых доказательств арестовали.
В пресс-службе суда сообщили, что Базанову предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, сопряженное с разбоем. Максимальный срок по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Правоохранители выяснили, что Базанов действовал в составе преступной группы, которая совершала нападения на граждан и убийства.
Базанов из «Слова пацана»: биография
Сергей Базанов родился в подмосковном Дзержинском в 1984 году. С детства он увлекался спортом и имеет ряд заслуг. В 2008-м году он впервые был заподозрен в краже, однако дело не дошло до суда.
В 2013-м году Базанов был осужден за незаконное хранение оружия и нападение на представителя власти на два с половиной года.
Информации о том, когда мужчина начал свою актерскую карьеру нет.
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Для Сергея Базанова участие в проекте «Слово пацана» стало его звездным часом. Прежде он снимался в массовках и не имел громких ролей и премьер.
В картине Базанов исполнил роль Демида, который был одним из членов группировки «Универсам». Герой появлялся эпизодически. В начале второй серии персонаж Базанова сильно избивает Вову Адидаса и побеждает.
Предполагается, что именно по этому эпизоду свидетелю удалось опознать злоумышленника.
Актер из сериала «Слово пацана» Базанов не признал вину в убийстве
Сергей Базанов и его подельник не признают вину в убийстве, совершенном в 2011 году. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
По ее словам, причастность актера из сериала «Слово пацана» к инкриминируемому деянию доказано показаниями свидетелей. Однако Базанов и второй фигурант по делу вину не признают. Оба подозреваемых находятся под стражей, заключила Иванова.
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