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«Слово пацана» привело к тюрьме: убивали и грабили, как актера-убийцу опознали зрители

Актер из «Слова пацана» Базанов и его подельник не признали вину в убийстве
26 декабря 2023, 13:04
Фото: istockphoto/Josiah S

Фото: istockphoto/Josiah S

Актер Сергей Базанов, исполнивший эпизодическую роль в нашумевшем сериале «Слово пацана» арестован по делу об убийстве. Редакция «Радио 1» расскажет, как правоохранители вышли на его след, чем известен артист и за что он прежде уже был судим.

Актер Базанов из «Слова пацана» арестован по делу об убийстве


Актер Сергей Базанов из сериала «Слова пацана» арестован Замоскворецким судом Москвы до 20 февраля 2024 года. Его подозревают в убийстве бизнесмена Александра Дзабиева в Большом Полуярославском переулке в Москве в 2011 году.


Дзабиев занимал должность директора ООО «Оптим проект» и осуществлял торговлю овощами. При нем часто находилась солидная денежная сумма, о чем было известно злоумышленникам.

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В момент убийства предприниматель находился недалеко от станции метро «Курская», вместе со своим 25-летним сыном. В какой-то момент к Дзабиеву и его наследнику подъехал черный внедорожник Audi. Четверо грабителей напали на бизнесмена и попытались отобрать у него кейс, в котором находилось около 900 тысяч долларов. Он пытался защититься, но был ранен. Вскоре мужчина скончался.

По некоторым данным, возможного убийцу опознал свидетель преступления во время просмотра сериала «Слово пацана», где Базанов исполнил эпизодическую роль.

Правоохранители установили за актером наблюдение, и после получения необходимых доказательств арестовали.

В пресс-службе суда сообщили, что Базанову предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, сопряженное с разбоем. Максимальный срок по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Правоохранители выяснили, что Базанов действовал в составе преступной группы, которая совершала нападения на граждан и убийства.

Базанов из «Слова пацана»: биография


Сергей Базанов родился в подмосковном Дзержинском в 1984 году. С детства он увлекался спортом и имеет ряд заслуг. В 2008-м году он впервые был заподозрен в краже, однако дело не дошло до суда.

В 2013-м году Базанов был осужден за незаконное хранение оружия и нападение на представителя власти на два с половиной года.
Информации о том, когда мужчина начал свою актерскую карьеру нет.

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Для Сергея Базанова участие в проекте «Слово пацана» стало его звездным часом. Прежде он снимался в массовках и не имел громких ролей и премьер.

В картине Базанов исполнил роль Демида, который был одним из членов группировки «Универсам». Герой появлялся эпизодически. В начале второй серии персонаж Базанова сильно избивает Вову Адидаса и побеждает.

Предполагается, что именно по этому эпизоду свидетелю удалось опознать злоумышленника.


Актер из сериала «Слово пацана» Базанов не признал вину в убийстве


Сергей Базанов и его подельник не признают вину в убийстве, совершенном в 2011 году. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По ее словам, причастность актера из сериала «Слово пацана» к инкриминируемому деянию доказано показаниями свидетелей. Однако Базанов и второй фигурант по делу вину не признают. Оба подозреваемых находятся под стражей, заключила Иванова.


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В подмосковном Комлесхозе дали советы по выбору качественной ёлки
26 декабря 2023, 14:12

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Новогодняя ёлка должна быть яркого зелёного цвета и иметь толстый ствол морковкой. Это необходимо учитывать при покупке новогоднего дерева, чтобы оно простояло в доме как можно дольше, рассказал ведущий инженер отдела работы со СМИ Мособллеса комитета лесного хозяйства Московской области Владимир Захаров.
«По цвету у хвои не должно быть никакого бурого или желтоватого оттенка . Пусть будет синеватый, сизоватый, зелёный, но никакой осенней расцветки. Это значит, что ёлка срублена давно и где-то лежала, может, не в самых хороших условиях», – заявил Захаров РИА Новости.
Также, по его словам, при покупке ели важно ориентироваться на толщину и упругость веток. Проверить это можно с помощью связки ключей, подвесив её на ёлочную ветвь перед покупкой. Если выдерживает – значит, выдержит и новогодний шарик.

При этом, ствол дерева должен быть основательным и коренастым, в форме морковки. Для фиксации живой ели Захаров предлагает использовать ведро с мокрым песком, с водой или крестовины.

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Ветеринар Кирнос рекомендовала использовать обувь для собак зимой
26 декабря 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/TRAVELARIUM

Ведущий ветеринарный врач Евгения Кирнос заявила, что в зимний период лапы собак нуждаются в особом уходе, поэтому на прогулках следует использовать специальную обувь.
Кроме этого, необходимо можно мазать лапы питомцу специальными кремами и воском.

«Нужно использовать специальные кремы, воски или защитную обувь. Кремы и воски наиболее просты и удобны в применении, после прогулки достаточно смыть их теплой мыльной водной и насухо вытереть лапы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» врач.

Отличным вариантом, считает специалист, служат специальные носки с прорезиненной подошвой или ботинки для животных. Такая обувь может помочь привыкнуть питомцу ходить в ней. Также носки подойдут взрослой собаке, не привыкшей к обуви.

Также Кирнос рекомендовала следить за длиной ногтей и шерстью между подушечками лап.

Ранее в Сети стало популярно видео с котом, ведущим себя как кролик. Как пишет utro.ru, милый питомец набрал большое количество лайков и просмотров пользователей соцсетей.

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#собаки
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Триумф женственности: Стилист назвала главные тренды зимы 2023-2024
Стилист Скороходова назвала главные тренды зимы 2023-2024
26 декабря 2023, 14:02

Фото: IStock/Kseniia Kapris

Возвращение оверсайз, стиль библиотекаря и тихая роскошь. Так можно охарактеризовать последние тренды года. О том, как выглядеть стильно этой зимой, в эфире «радио 1» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
По словам эксперта, в период пандемии был тренд на расслабленность, из-за этого главным стилем долгое времени оставался кэжуал, главными чертами которого являются удобство и практичность. После того как ситуация начала успокаиваться, дизайнеры провозгласили триумф женственности.
«Эта зима имеет изобилие трендов – это и олд мани или тихая роскошь, и стиль библиотекаря, и офискор, и тотал деним, и барбикор. То есть огромное количество стилистик, которое на себя девушка может примерить. Сегодня дизайнеры на самом деле провозгласили триумф женственности», — рассказала стилист.
Следовать трендам помогут приталенные и полуприталенные силуэты. Анна Скороходова рекомендовала обращать внимание на жакеты и утеплённые пальто в таком стиле и с гипертрофированными плечами.
Также актуальными моделями стилист назвала топы и платья с открытыми плечами. Поверх можно надеть стильный свитер и пальто.
«Свитера сейчас крайне популярны. Особенно актуален серый свитер – некий привет от стилистики бибиотеккор, то есть стилистика библиотекаря. Это классический серый свитер некрупной вязки, возможно, с горловиной, который мы можем использовать для образов, допустим, с шёлковой и атласной юбкой или под базовые образы с прямыми или расклёшенными джинсами. Свитера с широкой горловиной соответствуют образу оверсайз, который деликатно начинает к нам возвращаться. Актуальны свитера гранж, то есть рваные, свитера-паутинки, свитера крупной вязки, которые подходят как к повседневному образу, так и к классике», — добавила эксперт.
Также на пике популярности находится бельевой стиль, а также платья и юбки длины макси. Такие наряды можно сочетать со свитером паутинкой.

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#одежда
#стилист
#стиль
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Глава Роспотребнадзора Музаев назвал число нарушений на ЕГЭ, выявленных нейросетью
Глава Роспотребнадзора Музаев: ИИ выявил в 2023 году 457 нарушений на ЕГЭ
26 декабря 2023, 13:58

Фото: istockphoto/LuckyBusiness

В 2023 году с помощью искусственного интеллекта (ИИ) было выявлено 457 различных нарушений во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Анзор Музаев.
В разговоре со СМИ2 он рассказал, что федеральная служба уже на протяжении нескольких лет активно внедряет нейросеть для контроля проведения ЕГЭ, чтобы не допускать нарушений. Впервые система ИИ была в качестве пилотного проекта задействована в 2020 году в 18 регионах страны. С тех пор нейросеть активно обучается и самосовершенствуется.

Глава Роспотребнадзора также уточнил, что система способна анализировать почерки, выявляет нарушителей в аудитории, фиксирует использование шпаргалок или телефонов. Музаев отметил, что в нынешнем году ИИ для контроля во время проведения ЕГЭ использовался уже в 84 субъектах страны.

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#егэ
#сми
#страны
#ии
#служба
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Жителям Подмосковья назвали места, где будут происходить предновогодние пробки
26 декабря 2023, 13:41

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Минтранс Подмосковья отметил места предновогодних пробок. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В последнюю неделю перед новогодними признаками на территории московской области число транспорта на дорогах растёт, из-за чего время вечернего час пика смещается на 16:00.

«Движение затруднено на основных магистралях Подмосковья, съездах с МКАД, центральных улицах городов, а также на дорогах рядом с крупными торговыми центрами, кафе и ресторанами. <…>Обращайте внимание на знаки, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, не маневрируйте и уважайте всех участников дорожного движения. Уже 31 декабря число поездок снизится, и в праздничные выходные трафик будет менее интенсивным, а вот со второй половины января вернётся в обычный режим», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что не стоит садится за руль в нетрезвом состоянии. За 2022 год в Подмосковье было зафиксировано, что большая часть аварий в новогодние праздники была из-за несоблюдения скоростного режима и нетрезвого состояния водителей.

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#трафик
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#пробки
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Мужчина бросил невесту перед свадьбой из-за пола будущего ребенка
The Thaiger: Китаец бросил невесту из-за того, что она забеременела девочкой
26 декабря 2023, 12:41

Фото: istock / Natalia Kuzina

Китаец бросил невесту из Таиланда перед свадьбой и уехал из страны, когда узнал пол ребенка. Об этом пишет The Thaiger.

36-летняя женщина по имени Нои познакомилась с 42-летним китайцем по рекомендации соседки. Она рассказала, что мужчина неженат и является ее дальним родственником. В апреле молодые люди начали общаться в интернете. В июле, когда мужчина приезжал в Таиланд, они провели вместе неделю.

Позже он сделал девушке предложение руки и сердца. Он также привез свою семью из Китая. Влюбленные решили жить вместе до свадьбы. Мужчина говорил, что хочет детей и ему все равно кто будет — мальчик или девочка. Когда девушка забеременела, мужчина заботился о ней.

Пара назначила свадьбу на 9 сентября. Мужчина попросил невесту оплатить церемонию и пообещал, что вернет деньги позже. Тайка согласилась и успела потратить примерно 100 тысяч батов (около 266 тысяч рублей).

Позже девушка узнала, что у нее будет девочка. Она сообщила жениху, но он сказал, что церемонию надо отложить, а потом оборвал с ней все контакты. Нои попросила соседку связаться со сбежавшим женихом, но та отказалась. Тогда тайка поняла, что китаец бросил ее, так как хотел сына

Женщина обратилась к правозащитникам. Тайка хочет добиться, чтобы экс-возлюбленный финансово помогал им. Сотрудники организации занялись ее делом, однако подробностей пока не сообщали.

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#рекомендации
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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли женщину из горящего дома в Монино
26 декабря 2023, 12:24

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли женщину из горящего дома. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили жильцы многоквартирного дома в Щелкове, которые сообщили о пожаре на первом этаже. Пламя охватило входные двери, деревянные стены и потолок, едкий дым от него распространился уже по смежным помещениям и на верхние этажи.

«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку очага возгорания и поиск пострадавших. С верхних этажей специалисты эвакуировали 25 человек, в том числе двоих детей. В одной из комнат на первом этаже пожарные обнаружили 33-летнюю женщину, которая из-за сильного задымления не смогла самостоятельно покинуть здание. Огнеборцы надели на пострадавшую спасательное устройство, подключенное к дыхательному аппарату, вывели её на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.<…> », — отметил начальник ПСЧ-277 Сергей Примеров.

Стоит отметить, что данному возгоранию было присвоен сложности 1 БИС. Сотрудники противопожарной службы смогли устранить пожар за два часа.

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Сотрудники Минфина РФ первыми пересядут на отечественные авто
Силуанов: первыми на Lada Aura начнут ездить сотрудники Минфина РФ
26 декабря 2023, 12:20

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
По его словам, заказ в АвтоВАЗ уже сделан. Первые автомобили должны поступить в Минфин уже в начале следующего года.

Силуанов выразил уверенность в том, что именно сотрудники Минфина первыми среди остальных российских чиновников пересядут на автомобили отечественного производства.

Также глава ведомства назвал Lada Aura автомобилем бизнес-класса. Он рассказал, что уже протестировал российскую новинку, и назвал автомобиль комфортным и не уступающим зарубежным аналогам.

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#автомобили
#минфин
#депутаты
#автоваз
#антон силуанов
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Порномодель встретила бывшего учителя во время эротической трансляции
NYP: Порномодель встретила бывшего учителя во время эротического стрима
26 декабря 2023, 12:20

Фото: istock / fabioderby

Эротическая модель с платформы OnlyFans была шокирована, когда увидела школьного преподавателя математики среди подписчиков. Об этом пишет New York Post.

26-летняя Кейт Пичес из Гамбурга, Германия, ведет свою страницу на платформе для взрослых с конца 2022 года. Девушка говорит, что создание взрослого контента помогает ей отвлечься от работы риелтором, заработать дополнительные деньги и расслабиться.

Во время очередного стрима один из зрителей показался ей подозрительно знакомым. Чуть подумав, она вспомнила, что это ее бывший учитель математики.

«Поначалу было довольно некомфортно. Ситуация была странной как для него, так и для меня», — призналась Кейт.
Но модель решила проявить смелость и решила пообщаться с преподавателем один на один.

«Мы долго говорили о том, как сложилась наша жизнь. Это был по-настоящему классный и непринужденный видеозвонок. Это было действительно сумасшедшее чувство», — рассказал про свой необычный опыт девушка.
Через время Пичес встретилась с ним в супермаркете у дома. Она отметила, что он был милым и сказал где живет. Сама девушка не стала рассказывать про свое место жительства.

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