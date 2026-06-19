Актёр Ларин: Дзюба будет органичным и естественным актёром в кадре
Заслуженный артист РФ, актёр театра и кино Камиль Ларин заявил, что бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба органично бы выглядел в кадре. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, спортсмены давно стремятся стать популярными не только на соревнованиях, но и в шоу-бизнесе, участвуя в рекламных проектах. Для развлечения Артём мог бы попробовать себя в какой-нибудь роли, подчеркнул артист.
«Я крайне резко отношусь к непрофессионалам, которые начинают играть в кино, но Дзюба будет естественным и органичным в кадре. Может, Артём и найдёт какую-то роль. Он небесталанный», — добавил Ларин на презентации книги «Боль и верность».
Ранее 37-летний Дзюба сообщил, что после окончания спортивной карьеры может попробовать себя в киноиндустрии.