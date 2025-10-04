Акушер Мелкомян высказалась о падениях Трусовой после кесарева сечения
В падениях российской фигуристки Александры Трусовой на тренировках нет ничего страшного. Об этом в интервью Sport24 рассказала врач акушер-гинеколог Софья Мелкомян.
Недавно в Сети появился видеоролик, на котором спортсменка впервые после родов приступила к тренировкам. При этом фигуристка часто падала после исполнения прыжков, и поклонники стали беспокоиться, что у нее могут разойтись швы после кесарева сечения.
«У нее было кесарево сечение, а через два месяца после него физические нагрузки разрешены», — отметила специалист.Кроме того, у профессиональных спортсменов сильнее мышцы, и восстановление идет гораздо быстрее, чем у обычных женщин. Поэтому швы разойтись не могут, и в падениях спортсменки ничего страшного нет, резюмировала Мелкомян.