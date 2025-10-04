Акушер Мелкомян высказалась о падениях Трусовой после кесарева сечения

04 октября 2025, 02:31

Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

В падениях российской фигуристки Александры Трусовой на тренировках нет ничего страшного. Об этом в интервью Sport24 рассказала врач акушер-гинеколог Софья Мелкомян.





Недавно в Сети появился видеоролик, на котором спортсменка впервые после родов приступила к тренировкам. При этом фигуристка часто падала после исполнения прыжков, и поклонники стали беспокоиться, что у нее могут разойтись швы после кесарева сечения.



«У нее было кесарево сечение, а через два месяца после него физические нагрузки разрешены», — отметила специалист.