Албанский футболист Чуни оценил жизнь в России

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Албанский нападающий «Рубина» Марвин Чуни поделился своими впечатлениями от России. Футболист отметил, что это безопасная страна с гостеприимными людьми, в которой ему комфортно.
«Я рад находиться здесь. Не ожидал получить предложение из России. Конечно, РПЛ – не ведущая лига в Европе, но здесь высокий уровень футбола, много классных команд и игроков, современных стадионов. В России все безопасно, а люди гостеприимны. Мне очень нравится Казань, это современный красивый город. <…> Мне очень комфортно, люди здесь прекрасные. Так что мне все нравится», — рассказал футболист в интервью Metaratings.ru.Контракт «Рубина» с Чуни подписан до 30 июня 2028 года. За этот сезон 23-летний футболист отыграл девять матчей, но без результативных действий. Его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.
Сам казанский «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ.
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