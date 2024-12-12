Тренер Тарасова: футбол в России приносит фанатам страдания, а хоккей — победы

Биатлонист из Пермского края Иван Колотов, занявший четвертое место на чемпионате России в Ижевске в индивидуальной гонке, назвал ее тяжелой. По его словам, это связано с тем, что на трассе смешались свежий и искусственный снег, а температура находилась около нуля.