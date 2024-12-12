Тренер Тарасова: футбол в России приносит фанатам страдания, а хоккей — победы

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала, почему россияне в опросах не назвали футбол национальным видом спорта. По ее словам, дело в том, что футбол в России приносит болельщикам страдания, в то время как хоккей — победы.
«Футбол не назвали национальным видом спорта? Не удивляет. Все по делу. Футбол приносит нашим болельщикам лишь страдания, а хоккей — победы», — подчеркнула она в беседе с «РБ Спорт».В то же время стало известно, что в районе Южное Бутово открылся новый ледовый комплекс «Монтреал». Как сообщает АГН «Москва», внутри него посетителей будут ждать две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и общей физической подготовки и тренажерные залы. Спорткомплекс будет работать для всех желающих, и в нем будут также тренироваться любительские хоккейные команды и воспитанники детских спортшкол.
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