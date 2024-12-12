Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе осталась недовольна результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта. Её слова приводит издание «ВсеПроСпорт».
В частности, её смутило присутствие в списке футбола. Вяльбе задалась вопросом, кто решил, что этот вид спорта считается национальным.
При этом функционер поддержала присутствие в списке хоккея. Также она указала на популярность фигурного катания, добавив при этом, что в России на лыжах катается больше людей, чем на коньках.
Результаты опроса были опубликованы ВЦИОМ 12 декабря. 27% опрошенных назвали национальным видом спорта хоккей. По 9% набрали также фигурное катание и футбол. В результатах опроса не указывался лыжный спорт.
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При этом функционер поддержала присутствие в списке хоккея. Также она указала на популярность фигурного катания, добавив при этом, что в России на лыжах катается больше людей, чем на коньках.
Результаты опроса были опубликованы ВЦИОМ 12 декабря. 27% опрошенных назвали национальным видом спорта хоккей. По 9% набрали также фигурное катание и футбол. В результатах опроса не указывался лыжный спорт.
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Анастасия Чинкова