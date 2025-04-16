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Алдонин: Акинфеев реально способен сыграть 1000 матчей

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил возможности экс-одноклубника, вратаря Игоря Акинфеева, желающего провести 1000 матчей в карьере.
«Я знаю Игоря, и если говорить об уровне игры, то в целом это вполне реалистично. По сути, это три сезона. Учитывая, сколько сезонов он уже провёл, в какой он сейчас форме и в каком психологическом настрое – ему ничто не мешает провести такое количество матчей», — сказал Алдонин в интервью Metaratings.ru.

Он отметил, что уровень мастерства Акинфеева демонстрирует, что такое желание реально к выполнению. Главное, чтобы вратарю не помешали травмы, считает футболист.

По словам Алдонина, ЦСКА наконец добились стабильной игры в обороне благодаря грамотному подбору игроков и отсутствию частой ротации.

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Агент Бабаев: «Ак Барс» полностью доминирует над «Динамо»
16 апреля 2025, 15:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и московским «Динамо».
«Пока я вижу полное доминирование «Ак Барса». «Динамо» никак не может подобрать ключи к воротам казанцев. У них получалось в играх против СКА, где проходили быстрые атаки за счёт ошибок соперника. С «Ак Барсом» это не работает», — отметил Бабаев в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, в «Динамо» собраны сильные игроки, а счёт 2 — 0 вовсе не является гарантией победы. Впереди у команд ещё третья игра, в которой динамовцы смогут перевернуть серию в свою сторону.

Напомним, третья игра между «Ак Барсом» и «Динамо» в серии до четырёх побед пройдёт 16 апреля в Казани. Начало в 19:30 по московскому времени.

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Луис Энрике высказался о возможной победе «Зенита» в РПЛ
16 апреля 2025, 15:15

Фото: iStock/Rost-9D

Нападающий «Зенита» Луис Энрике оценил перспективы команды на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Победа над «Краснодаром» является очень важной для продолжения борьбы за чемпионство. Мы сейчас на втором месте и всё ещё в игре. Впереди много матчей. Поэтому, чтобы стать чемпионами, нужно к каждому матчу подходить как к финалу», — сказал Энрике в интервью Metaratings.ru.

Он подчеркнул, что его команде необходимо выложиться в полную силу.

Напомним, после 24 туров в нынешнем сезоне «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два балла.

Следующая игра команды Сергея Семака состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля.

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Губерниев: РФ не является спортивной державой, большинству россиян не до спорта
16 апреля 2025, 15:03

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев заявил, что страна по-прежнему не является спортивной державой и рассказал, какие проблемы видит Михаил Дегтярёв в этом вопросе.
«Он (Дегтярёв – ред.) уверен в себе, не боится ответственности и признаёт свои ошибки. Дегтярёва поддерживает президент, потому что он не юлит и называет вещи своими именами. Дегтярёв — молодец», — заявил Губерниев в беседе с Metaratings.ru.

Он также отметил, что по мнению Дегтярёва, в регионах РФ не хватает денег на финансирование спорта, людям не доступны некоторые занятия.

«И мы по-прежнему не являемся спортивной державой. Тому есть логичное объяснение: сейчас большинству россиян не до спорта», — подчеркнул Губерниев.

При этом от отметил, что любительский спорт и занятия физкультурой в России «развивается очень неплохо».

Напомним, Дегтярёв стал министром спорта РФ 14 мая 2024 года. В декабре он также занял должность главы Олимпийского комитета России.

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#рф
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В НХЛ уклонились от прямого ответа на вопрос о возможном матче с командой КХЛ
15 апреля 2025, 17:08

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал возможность проведения матча с клубом КХЛ (Континентальная хоккейная лига. — Прим. ред.) либо между сборными лучших игроков из двух лиг.
Он заявил, что пока не готов оценивать перспективы проведения такой игры, передаёт портал «Чемпионат.ком». Таким образом, спортивный функционер уклонился от прямого ответа на вопрос, есть ли будущее у идеи такого матча.

«Мне нужно знать гораздо больше подробностей, прежде чем я смогу сказать вам, поддержу я эту идею или нет», — сказал Дэйли.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв упоминал, что ведутся неофициальные и непубличные переговоры, касающиеся матчей между хоккеистами КХЛ и НХЛ, которые могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

Впервые идею проведения такой игры, напоминающей великие Суперсерии между сборной СССР и профессионалами из НХЛ, озвучил президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Президент США одобрительно отнёсся к такой возможности.

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#переговоры
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Константин Лепехин: борьба за чемпионство будет между «Краснодаром» и «Зенитом»
15 апреля 2025, 15:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России Константин Лепехин считает, что за чемпионство в РПЛ будут бороться «Краснодар» и «Зенит».
«Думаю, за чемпионство будут бороться "Краснодар" и "Зенит", остальные — за место в тройке. Все же пять очков, на которые отстали "Спартак" и ЦСКА от "Краснодара", отыграть непросто», — отметил Лепехин в беседе с «РБ Спорт».

При этом он отметил, что «Зениту» больше не придётся встречаться ни с кем из лидеров таблицы, кроме московского «Динамо». У «Краснодара» календарь хуже, но есть преимущество в два очка.

Лепехин не исключил, что «быки» могут выиграть оставшиеся шесть матчей, однако отметил, что это маловероятно.

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#спорт
#спартак
#рпл
#краснодар
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