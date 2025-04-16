Алдонин: Акинфеев реально способен сыграть 1000 матчей

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил возможности экс-одноклубника, вратаря Игоря Акинфеева, желающего провести 1000 матчей в карьере.
«Я знаю Игоря, и если говорить об уровне игры, то в целом это вполне реалистично. По сути, это три сезона. Учитывая, сколько сезонов он уже провёл, в какой он сейчас форме и в каком психологическом настрое – ему ничто не мешает провести такое количество матчей», — сказал Алдонин в интервью Metaratings.ru.
Он отметил, что уровень мастерства Акинфеева демонстрирует, что такое желание реально к выполнению. Главное, чтобы вратарю не помешали травмы, считает футболист.
По словам Алдонина, ЦСКА наконец добились стабильной игры в обороне благодаря грамотному подбору игроков и отсутствию частой ротации.
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Элина Позднякова