Алдонин допустил высший уровень игры Акинфеева

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин предположил, что вратарь Игорь Акинфеев может и сейчас показать высшее мастерства в матчах РПЛ.
«Если у него всё в порядке со здоровьем, то он ещё долго будет давать фору молодым. Тут уже встает вопрос его желания и физических возможностей. Если он в форме, то он будет играть на высшем уровне. Меня вообще не удивляет его игра на ноль и попадание в стартовый состав», — отметил в беседе с Metaratings.ru Алдонин.
Напомним, в первом официальном матче сезона-2024/25 РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом».
Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказывал мнение о том, что команде нужно продать нападающего Александра Соболева, если он не желает более развиваться в рамках клуба.
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