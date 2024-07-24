Ташуев назвал «Зенит» российской «Баварией»

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Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что «Зенит» стал российской «Баварией» из-за своего многолетнего чемпионства и стабильности.
При этом он отметил, что конкуренцию команде в новом сезоне РПЛ могут составить «Динамо», а также «Краснодар» и ЦСКА.
Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что не считает стопроцентными шансы «Зенита» снова стать чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
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«Думаю, «Динамо». Возможно, «Краснодар» и ЦСКА. «Спартак» – четвертый или пятый претендент на чемпионство. В «Динамо» Личка продолжает ставить команде свой футбол, теперь он наиграл молодых ребят к началу сезона. «Зенит» – это уже давно российская «Бавария». Шесть чемпионств за шесть лет – невероятная стабильность», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Ташуев.
Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что не считает стопроцентными шансы «Зенита» снова стать чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
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