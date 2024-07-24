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Булыкин допустил ничью в матче «Локомотива» и «Динамо»

24 июля 2024, 18:34
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что в предстоящем матче 2-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» может выйти ничья.
«Сейчас «Динамо» называют фаворитом в грядущем поединке, но «Локомотив» способен преподнести сюрприз. Для «Динамо» этот матч не будет лёгкой прогулкой. Предполагаю, что может даже случиться ничья. Будем надеяться, что команды порадуют нас атакующим футболом, ведь оба коллектива любят играть в таком стиле», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Он также выразил сожаление о том, что ему не удастся увидеть матч на стадионе, но пообещал смотреть трансляцию игры по телевидению.



Ранее бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что «Зенит» стал российской «Баварией» из-за своего многолетнего чемпионства и стабильности.

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#спорт
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#рпл
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Бушманов призвал «Спартак» продать Соболева
24 июля 2024, 18:27

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что команде нужно продать нападающего Александра Соболева, если он не желает более развиваться в рамках клуба.
«Если Соболев действительно не хочет играть в «Спартаке», то его нужно продавать. И вообще не важно куда. Но я не думаю, что он особо нужен «Зениту». Но мы не знаем точно, из-за чего конкретно отстранили Соболева от тренировок. Нужно дождаться более подробной информации», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал сообщение о том, что бразильский защитник Марио Фернандес покинет «Зенит». Специалист также отмечал, что такой исход для футболиста был ожидаемым.

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Ташуев назвал «Зенит» российской «Баварией»
24 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что «Зенит» стал российской «Баварией» из-за своего многолетнего чемпионства и стабильности.
При этом он отметил, что конкуренцию команде в новом сезоне РПЛ могут составить «Динамо», а также «Краснодар» и ЦСКА.

«Думаю, «Динамо». Возможно, «Краснодар» и ЦСКА. «Спартак» – четвертый или пятый претендент на чемпионство. В «Динамо» Личка продолжает ставить команде свой футбол, теперь он наиграл молодых ребят к началу сезона. «Зенит» – это уже давно российская «Бавария». Шесть чемпионств за шесть лет – невероятная стабильность», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Ташуев.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что не считает стопроцентными шансы «Зенита» снова стать чемпионом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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#футбол
#рпл
#футболист
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Агент Машаду заявил о желании Фернандеса работать в России
24 июля 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду заявил о том, что спортсмен хочет продолжить работу в России.
«Марио благодарен «Зениту» за то время, которое он провел в клубе. Теперь будем смотреть варианты, но Фернандес хочет продолжить играть в России», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Машаду.

Напомним, до этого стало известно о том, что защитник Марио Фернандес покинул «Зенит», в составе которого провёл 18 матчей. Подписал контракт петербургским клубом футболист в 2023 году.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов комментировал сообщение о том, что бразильский защитник Марио Фернандес покинет «Зенит». Специалист также отмечал, что такой исход для футболиста был ожидаемым.

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#контракт
#уход
#футболист
#спорт
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Глава WADA Банька пригрозил США и USADA изоляцией из-за допинг-конфликта
24 июля 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Valerii Evlakhov

Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что в случае, если США при поддержке Американского антидопингового агентства (USADA) продолжат развивать конфликт, тот они изолируют себя от международного спортивного движения.
Глава WADA также добавил, что это может привести к серьёзным последствиям для всего американского спорта. Ранее бывший президент WADA и почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что WADA может признать USADA несоответствующим кодексу и инициировать лишение США права проведения Олимпийских игр 2028 и 2034 годов. Причина в начатом в Соединённых Штатах в июле федеральном расследовании по поводу положительных допинг-проб китайских пловцов.

Банька напомнил, что независимый прокурор Эрик Коттье не выявил никаких нарушений в действиях антидопингового агентства Китая, представители которого сумели доказать факт непреднамеренного попадания запрещённого вещества в организм китайских пловцов. Из-за этого они не были дисквалифицированы WADA.

Президент международной антидопинговой организации обвинил USADA в предательстве и в том, что Штаты пытаются выйти за пределы международного антидопингового законодательства и подменить собой WADA. По его словам, организация продолжит работу со всеми конструктивными сторонами для решения ситуации, в том числе с американским правительством, и выразил надежду на поддержку Национального олимпийского комитета (НОК) США в разрешении конфликта.

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#сша
#права
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Хоккеист Каменский может стать Почётным гражданином Подмосковья
24 июля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Валерий Каменский может стать Почётным гражданином Московской области. Ходатайство о его присвоении прославленному хоккеисту, президенту Федерация хоккея Московской области поддержали депутаты Мособлдумы.
«Валерий Викторович – один из ярчайших игроков своего поколения. Его путь, полный ярких побед и упорного труда, вдохновляет подрастающее поколение, прививает любовь к хоккею, командной работе и честной борьбе. Сегодня он много сил вкладывает в подмосковные юные таланты, поддерживает спортсменов и популяризирует отечественный хоккей», – сказал во время заседания председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Валерий Каменский родился в подмосковном Воскресенске и начал свою профессиональную спортивную карьеру в местном клубе «Химик».

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#московская область
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МОК выбрал местом проведения зимней Олимпиады-2034 американский Солт-Лейк Сити
24 июля 2024, 14:39

Фото: istockphoto/Yeongsik Im

На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) прошло голосование по поводу проведения зимних Олимпийских игр 2034 года. Столицей зимней Олимпиады-2034 выбран американский Солт-Лейк Сити.
142-я сессия МОК проходит в Париже накануне летних Олимпийских игр, которые начнутся в столице Франции 26 июля. Согласно информации, опубликованной на странице организации в социальной сети X (бывший Twitter), в голосовании по поводу выбора столицы зимней Олимпиады приняли участие 95 членов МОК. Заявку Солт-Лейк Сити поддержали 83 проголосовавших, шестеро были против, ещё шесть человек воздержались.

Солт-Лейк Сити уже принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году. Стоит отметить, что США также примут летнюю Олимпиаду в 2028 году, которая пройдёт в Лос-Анджелесе. Этот город также уже был столицей Олимпиады. Это было 40 лет назад, в 1984 году. Зимняя олимпиада 2026 года пройдёт в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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#сша
#олимпиада
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#twitter
#игры
#мок
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В Рузе проведут велогонки международной серии CyclingRace
24 июля 2024, 13:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Велогонки в рамках международной серии CyclingRace проведут на территории городского округа Руза 3 и 4 августа, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В субботу, 3 августа, состоится индивидуальная велогонка с раздельным стартом на 16 километров и аналогичная шоссейная гонка с раздельным стартом на 16 километров», — говорится в сообщении.
Во второй день соревнований участник смогу выбрать для себя формат заезда и длину дистанции: 30 километров, 50 километров или 100 километров. Кроме того, для мужчин будет доступна дистанция в 150 километров.

Принять участие в велогонке сможет любой желающий в возрасте от 18 лет. Узнать подробности об условиях проведения турнира, а также зарегистрироваться на гонку можно на сайте CyclingRace.

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Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток XXI века по версии ESPN

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#рузский городской округ
#руза
#велогонка
#спорт
#минспорта мо
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Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток XXI века по версии ESPN
24 июля 2024, 09:47

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Крупнейшее американское спортивное издание ESPN составило рейтинг лучших теннисисток XXI века. Россиянка Мария Шарапова заняла в этом списке третье место.
Возглавляют рейтинг сёстры Серена и Винус Уильямс (США) — первое и второе места соответственно. Действующая первая ракетка мира полячка Ига Швёнтек заняла в этом перечне только пятую строчку, пропустив на четвёртое место Жюстин Энен из Бельгии. Далее в ТОП-10 расположились Ким Клейстерс (Бельгия), Наоми Осака (Япония), Эшли Барти (Австралия), Ангелика Кербер (Германия) и Амели Моресмо (Франция).

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За годы своей спортивной карьеры она выиграла 39 титулов WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация - прим. ред.), из которых 36 — в одиночном разряде. В их число вошли пять титулов на турнирах «Большого шлема» и победа на итоговом чемпионате WTA.

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#австралия
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В «Ночном забеге» со звёздами спорта в Королёве стартуют 1,5 тыс. участников
23 июля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

В Королёве впервые проведут «Ночной забег» с участием звёзд спорта. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, об этом главе муниципалитета Игорю Трифонову доложил на совещании профильный заместитель Илья Конышев.
«Ночной забег» – не просто спортивное событие, а праздник бега в историческом центре Королёва. Он призван объединить любителей и профессионалов спорта разных возрастов со всего Подмосковья и России. Ожидается, что в забеге примут участие более 1,5 тыс. спортсменов. Праздник для любителей бега организуют Минспорт Московской области и администрация Королёва», – отметили в администрации.
Забег будет проходить 17 августа с 17 до 23 часов». Трасса знакома многим любителям спорта по «Космическому марафону». На выбор предложат три дистанции: 500 м, 5 и 10 км.

Почётными гостями праздника станут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, олимпийский чемпион Никита Нагорный, футболист Алексей Смертин.

Каждому спортсмену выдадут стартовый пакет. Все участники получат памятные медали. Зрителей и болельщиков спортивного мероприятия ждут разнообразные активности.

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