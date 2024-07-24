Булыкин допустил ничью в матче «Локомотива» и «Динамо»

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что в предстоящем матче 2-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» может выйти ничья.
«Сейчас «Динамо» называют фаворитом в грядущем поединке, но «Локомотив» способен преподнести сюрприз. Для «Динамо» этот матч не будет лёгкой прогулкой. Предполагаю, что может даже случиться ничья. Будем надеяться, что команды порадуют нас атакующим футболом, ведь оба коллектива любят играть в таком стиле», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Он также выразил сожаление о том, что ему не удастся увидеть матч на стадионе, но пообещал смотреть трансляцию игры по телевидению.
Ранее бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что «Зенит» стал российской «Баварией» из-за своего многолетнего чемпионства и стабильности.
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