Бушманов призвал «Спартак» продать Соболева

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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что команде нужно продать нападающего Александра Соболева, если он не желает более развиваться в рамках клуба.
«Если Соболев действительно не хочет играть в «Спартаке», то его нужно продавать. И вообще не важно куда. Но я не думаю, что он особо нужен «Зениту». Но мы не знаем точно, из-за чего конкретно отстранили Соболева от тренировок. Нужно дождаться более подробной информации», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал сообщение о том, что бразильский защитник Марио Фернандес покинет «Зенит». Специалист также отмечал, что такой исход для футболиста был ожидаемым.
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