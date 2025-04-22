Алдонин: «Крылья Советов» могли увезти три очка в матче с ЦСКА

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил ничью в матче «армейцев» с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ.
«Получилась хорошая игра. Никто не говорил, что Самара просто отдаст игру, они сейчас находятся в неплохой форме. Тот же Сергеев регулярно забивает, «Локомотиву» «отгрузили» намного больше, чем ЦСКА. Поэтому я не удивляюсь, что Самара дала настоящий бой», — отметил Алдонин в беседе с Metaratings.ru.
Он также обратил внимание на то, что у ЦСКА уже не первый матч не получается в атаке, однако и пропускает команда мало.
При этом, по мнению Алдонина, три очка могли достаться «Крыльям Советов».
На сегодняшний день ЦСКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку с 27 баллами.
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