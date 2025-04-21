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Защитник «Акрона» Фернандес: мы могли обыграть «Спартак»

Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Защитник «Акрона» Роберто Фернандес прокомментировал поражение команды в игре против «Спартака» в РПЛ.
«Мы очень расстроены. И считаем, что это тот матч, где мы могли выиграть и взять три очка. Мы были в атаке, они выбили мяч, а мы, к сожалению, не могли овладеть им заново. Наша команда в тот момент оказалась неорганизованной и пропустила контратаку. К сожалению, она ещё и стала голевой», — отметил Фернандес в интервью Metaratings.ru.

Напомним, матч между «Акроном» и «Спартаком» прошёл в Самаре 19 апреля. «Спартак» победил со счётом 3:2, хотя изначально «Акрон» вёл со счётом 2:0. Победный гол «красно-белые» забили в добавленное время.

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Названа команда, в которой играют самые сильные защитники в РПЛ
Сёмин: в ЦСКА играют самые сильные защитники в РПЛ
21 апреля 2025, 16:40

Фото: iStock/NiseriN

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин считает, что у ЦСКА — самые лучшие защитники в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Я бы не сказал, что для ЦСКА это будут лёгкие три очка, но ЦСКА хорошо играет за счёт организации игры в обороне. На мой взгляд, в обороне у «армейцев» самые сильные защитники в нашей лиге. Но сейчас матчи непредсказуемые, потому что команды, которые внизу турнирной таблицы, часто преподносят сюрпризы, у них больше желания», — заявил Сёмин в разговоре с Metaratings.ru.

По его словам, сейчас у ЦСКА появился шанс, которым команда обязательно воспользуется. «Армейцы» просто так не сдадутся и будут бороться за первые три места, отметил бывший тренер сборной. Он подчеркнул, что ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» всегда должны бороться за первые места.

Сейчас ЦСКА находится на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 47 очков. 20 апреля у «армейцев» состоится матч с «Крыльями Советов».

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Футболист «Краснодара» Батчи: все вместе будем бороться до самого конца
21 апреля 2025, 16:29

Фото: iStock/Pixfly

Футболист «Краснодара» Жоау Батчи высказался об игре с «Зенитом» и заявил, что команда будет бороться до самого конца.
«Все игроки знали о важности этого матча, все стремились только к одному результату, к сожалению, он вышел поражением для нас. Все расстроились, но даже после этого результата мы оставались на первом месте и сейчас нужно продолжать работу, идти к нашей цели», — заявил Батчи в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, все игроки команды понимают свои обязанности и стараются их выполнять. Футболист подчеркнул, что клуб будет бороться за чемпионство до самого конца.

На сегодняшний день «Краснодар» продолжает оставаться лидером в турнирной таблице, набрав 55 очков. На втором месте находится «Зенит» с 53 очками.

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#краснодар
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Бериша: лучшим в чемпионской гонке станет «Краснодар»
21 апреля 2025, 16:04

Фото: iStock/Andreyuu

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша после поражения в матче с «Краснодаром» (3:1) заявил, что «быки» смогут сохранить позицию лидера в РПЛ.
«Я не знаю, ситуация [в чемпионской гонке] очень сложная. Нельзя понять, кто будет чемпионом вплоть до последней игры. По моему мнению, лучшим станет «Краснодар». В прошлом году и в этом они играли очень хорошо», — заявил Бериша в беседе с Metaratings.ru.

При этом футболист подчеркнул, что свою карьеру закончит исключительно в «Ахмате».

На сегодняшний день «Краснодар» продолжает оставаться лидером в турнирной таблице, набрав 55 очков. На втором месте находится «Зенит» с 53 очками.

Следующий матч «быков» состоится 25 апреля с махачкалинским «Динамо».

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#матч
#игры
#краснодар
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В Алма-Ате два бегуна умерли во время полумарафона
20 апреля 2025, 15:21

Фото: iStock/ Pavel1964

Во время полумарафона в Алма-Ате умерли два участника в возрасте 84 лет и 21 года, сообщили организаторы Almaty Half Marathon на своем сайте.
Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади являлись постоянным участниками забегов, в воскресенье они готовились преодолеть дистанцию в 21,1 км.

84-летний Рсалиев, постоянно принимавший участие в забегах с 2021-го, потерял сознание на первом километре, спустя минуту к нему приехала скорая, однако у мужчины уже отсутствовал пульс и реанимировать его не получилось. Медик заявил, что предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

Второй погибший, 21-летний Ахмади, упал на 16-м км дистанции и скончался до приезда медработников. Предварительно, он умер от тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности.

Организаторы полумарафона выразили соболезнования семьям погибших и объявили, что планируют оказать их родным материальную помощь.

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#полумарафон
#смерть
#бег
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Волейболистки «Локомотива» стали трехкратными чемпионками России
Женский «Локомотив» обыграл «Динамо», его волейболистки стали чемпионками России
20 апреля 2025, 01:14

Фото: iStock/razihusin

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» стал чемпионом России, победив в пятом матче финальной серии казанское «Динамо — Ак Барс» со счетом 3-1. О победе волейболисток «Локомотива» сообщает ТАСС.
Решающая встреча прошла в Казани, завершившись партиями 25:21, 19:25, 28:26, 25:21. По итогам серии до трех побед «Локомотив» взял верх со счетом 3-2, взяв реванш за поражение в финале прошлого сезона.

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В матче за третье место подмосковное «Заречье-Одинцово» в пяти играх одолело петербургскую «Ленинградку», завоевав бронзу. Рекордсменом по количеству побед в чемпионатах России остается екатеринбургская «Уралочка-НТМК» (14 побед). У казанского клуба семь чемпионств, у «Локомотива» — три. Московское «Динамо», восьмикратный чемпион, в этом сезоне впервые не вышло в полуфинал.

19 апреля сообщалось, что контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева от любой футбольной деятельности после организации договорного матча с клубом Медиалиги «Амкалом».

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