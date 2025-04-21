Защитник «Акрона» Фернандес: мы могли обыграть «Спартак»

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Защитник «Акрона» Роберто Фернандес прокомментировал поражение команды в игре против «Спартака» в РПЛ.
«Мы очень расстроены. И считаем, что это тот матч, где мы могли выиграть и взять три очка. Мы были в атаке, они выбили мяч, а мы, к сожалению, не могли овладеть им заново. Наша команда в тот момент оказалась неорганизованной и пропустила контратаку. К сожалению, она ещё и стала голевой», — отметил Фернандес в интервью Metaratings.ru.
Напомним, матч между «Акроном» и «Спартаком» прошёл в Самаре 19 апреля. «Спартак» победил со счётом 3:2, хотя изначально «Акрон» вёл со счётом 2:0. Победный гол «красно-белые» забили в добавленное время.
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