Футболист «Краснодара» Батчи: все вместе будем бороться до самого конца

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Футболист «Краснодара» Жоау Батчи высказался об игре с «Зенитом» и заявил, что команда будет бороться до самого конца.
«Все игроки знали о важности этого матча, все стремились только к одному результату, к сожалению, он вышел поражением для нас. Все расстроились, но даже после этого результата мы оставались на первом месте и сейчас нужно продолжать работу, идти к нашей цели», — заявил Батчи в беседе с Metaratings.ru.
По его словам, все игроки команды понимают свои обязанности и стараются их выполнять. Футболист подчеркнул, что клуб будет бороться за чемпионство до самого конца.
На сегодняшний день «Краснодар» продолжает оставаться лидером в турнирной таблице, набрав 55 очков. На втором месте находится «Зенит» с 53 очками.
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Элина Позднякова