Названа команда, в которой играют самые сильные защитники в РПЛ

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Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин считает, что у ЦСКА — самые лучшие защитники в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Я бы не сказал, что для ЦСКА это будут лёгкие три очка, но ЦСКА хорошо играет за счёт организации игры в обороне. На мой взгляд, в обороне у «армейцев» самые сильные защитники в нашей лиге. Но сейчас матчи непредсказуемые, потому что команды, которые внизу турнирной таблицы, часто преподносят сюрпризы, у них больше желания», — заявил Сёмин в разговоре с Metaratings.ru.
По его словам, сейчас у ЦСКА появился шанс, которым команда обязательно воспользуется. «Армейцы» просто так не сдадутся и будут бороться за первые три места, отметил бывший тренер сборной. Он подчеркнул, что ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» всегда должны бороться за первые места.
Сейчас ЦСКА находится на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 47 очков. 20 апреля у «армейцев» состоится матч с «Крыльями Советов».
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