Булыкин назвал фаворита в предстоящем матче «Спартак» — «Динамо»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин навзал фаворитом в предстоящем матче «Спартак» — махачкалинское «Динамо» красно-белых, отметив, что игра будет интересной и неожиданной.
«Настрой у «Спартака» должен быть хорошим. Нужно оправдаться перед болельщиками. «Спартак» приложит все усилия. Но и «Динамо» является бойцом. Фаворитом является «Спартак», но игра будет интересной, неизвестно, как она будет складываться», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Булыкин.
А бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко заявил, что несмотря на все поражения команда должна продолжать бороться за тройку в турнирной таблице РПЛ.
Думаю, что борьба ещё впереди и рано говорить, ошибка приглашение тренера Деяна Станковича или нет. Нужно посмотреть, что будет в конце сезона. Хотя бы после первого круга, где зимой будет «Спартак». Понятно, что он уже далековато, но играть ещё много. Думаю, что за тройку должны бороться», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Ребко.
Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявлял, что «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 3:0 в пользу последних из-за новой схемы красно-белых.
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