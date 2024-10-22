Булыкин назвал фаворита в предстоящем матче «Спартак» — «Динамо»

Дубненская секция считается одной из сильнейших в стране. Сегодня здесь работает тренер сборной России по боевому самбо, заслуженный тренер России Николай Малышев. Его ученик, мастер спорта России Михаил Спориш недавно вернулся с Первенства мира с золотой медалью, сообщает пресс-служба администрации городского округа.