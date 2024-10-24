Стало известно, сколько «Спартак», «Зенит» и ЦСКА заработали в Кубке России

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«Спартак», «Зенит» и ЦСКА завершили групповой этап Кубка России с пятью победами и суммарно заработали минимум 76,7 млн рублей. Такие подсчёты провело издание Metaratings.ru.
Так, по подсчётам редакции, по 47,5 млн рублей клубы получат за пять побед команды получат, ещё 19,74 млн будет получено ими за участие на групповой стадии, ещё 9,45 млн рублей они заработают в плей-офф.
Однако отмечается, что больше всех заработал «Локомотив», одержав шесть побед и заработав минимум 86,19 млн рублей.
Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил пользу Кубка России как с точки зрения спортивного развития, так и с точки зрения финансов. Так он прокомментировал слова тренера национальной команды Валерия Карпина о падении уровня российского футбола и о том, что данный вид спорта РФ уже на протяжении десятилетий идёт не в ту сторону.
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Однако отмечается, что больше всех заработал «Локомотив», одержав шесть побед и заработав минимум 86,19 млн рублей.
Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил пользу Кубка России как с точки зрения спортивного развития, так и с точки зрения финансов. Так он прокомментировал слова тренера национальной команды Валерия Карпина о падении уровня российского футбола и о том, что данный вид спорта РФ уже на протяжении десятилетий идёт не в ту сторону.
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Мелисса Тимофеева