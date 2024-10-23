Алдонин заявил о необходимости повышения профессионализма в российском футболе

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма.
Так он прокомментировал слова тренера Валерия Карпина о российском футболе, который идёт не туда.
Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что сегодня российские футболисты находятся далеко не на том уровне, на котором были в 1990-2000-х годах, а на порядок выше.
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«Карпин всё разложил, это его мнение. Не надо критически смотреть на ситуацию, а думать, как улучшить российский футбол. Разделяю точку зрения Карпина по поводу профессионализма. Современный футбол отличается от того, что было 20 лет назад. На одном таланте далеко не уедешь. В Европе интенсивность выше. Людям в российском футболе нужно становиться настоящими профессионалами. Необходимо контролировать все процессы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.
Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что сегодня российские футболисты находятся далеко не на том уровне, на котором были в 1990-2000-х годах, а на порядок выше.
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Мелисса Тимофеева