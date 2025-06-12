Александр Бородюк: Совмещение не приносит никакой пользы

12 июня 2025, 17:01

Бывший тренер сборной России высказался о совмещении должностей

Александр Бородюк (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказал своё мнение о возможном совмещении тренерских должностей Валерия Карпина в сборной России и московском «Динамо». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата»





Известно, что Валерий Карпин является главным тренером сборной России по футболу с 2021 года. Однако, футболист может вернуться к совмещению работы, возглавив московское «Динамо». Российский тренер Бородюк выразил своё отношение к совмещению постов наставника в российской команде и клубе.

«Почти во всех странах главный тренер сборной освобожден от работы в клубе. Совмещение не приносит пользу ни клубу, ни сборной. Это непрофессиональный подход, когда рассуждают, что мы не участвуем в официальных матчах», — передает слова спортсмена РБ Спорт.