«Спартак» ведет переговоры с Заболотным
«Спартак» ведет предметные переговоры с нападающим «Химок» Антоном Заболотным. Об этом информирует Metaratings.ru.
Участники переговоров рассматривают разные варианты, но пока не пришли к окончательному решению. По данным Metaratings.ru, спортсмену может быть предложен контракт на год с опцией продления или на несколько лет.
Контракт игрока с клубом действителен до 30 июня следующего года. В прошлом сезоне в активе 33-летнего Заболотного 31 матч во всех турнирах, шесть голов и шесть результативных передач.
Ранее экс-нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных оценил итоги выступления «красно-белых» в сезоне-2024/25. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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