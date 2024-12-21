Фигуристка Радионова: сборная России является сильнейшей в фигурном катании

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Сборная России является сильнейшей в мировом фигурном катании, потому неважно, сколько у РФ будет квот на Олимпийских играх. Об этом заявила бронзовый призер чемпионата миры по фигурному катанию Елена Радионова, комментируя допуск российских фигуристов до участия в квалификации к ОИ-2026 в нейтральном статусе.
«Я считаю, допуск должно было случиться рано или поздно. Не важно, сколько у России будет квот на Олимпийских играх, поедут сильнейшие фигуристы. Я уверена, что в Италии мы заберем не одну золотую медаль, потому что мы наша сборная действительно самая сильная в мировом фигурном катании», — отметила спортсменка в беседе с Metaratings.ru.В то же время спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал эту новость с меньшим воодушевлением. В интервью RT он пояснил, что не доверяет слухам, но надеется, что в следующем году ситуация везде изменится кардинально, не только в спорте.
«По состоянию на конец 2024-го мы никуда не летим. Новости появляются разные, и тут впору вспоминать слова из песни Владимира Высоцкого: «И, словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам!» — поделился он.Ранее сообщалось что конькобежцы из Подмосковья выиграли 4 медали на втором дне всероссийского чемпионата в Коломне. При этом всего по итогам двух дней соревнований сборная Московской области забрала пять медалей: две золотые, две серебряные и бронзовая.
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