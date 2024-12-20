Биатлонистка Халили из Подмосковья выиграла спринт на Кубке Содружества

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Анастасия Халили из Московской области одержала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Отмечается, что третий этап Кубка Содружества по биатлону проводится в городе Чайковский Пермского края с 20 по 22 декабря. 21 декабря в рамках турнира состоятся мужские и женские гонки преследования. Забег для мужчин начнётся в 9:30 по московскому времени, для женщин — в 12:30 по московскому времени.«Халили сумела завоевать золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км, несмотря на один штрафной круг. Её результат — 20 минут и 55,3 секунды — оказался лучшим», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) дал разрешение спортсменам из России и Белоруссии участвовать в квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе.
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