Губерниев: в FIS и IBU слишком сильно антироссийское лобби

Обозреватель RT Елена Вайцеховская раскритиковала один из критериев допуска российских фигуристов к квалификации на ОИ-2026 в нейтральном статусе. По ее словам, спорным является пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путевки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине.