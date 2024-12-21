Губерниев: в FIS и IBU слишком сильно антироссийское лобби

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В Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международном союзе биатлонистов (IBU) слишком сильно антироссийское лобби. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, именно из-за этого в допуске российских спортсменов к зимним видам спорта «ситуация непростая».
Он подчеркнул, что не станет отвечать на вопрос, что послужило толчком к возможному снятию ограничений — близкое окончание СВО, приход Дональда Трампа или изменение отношения к России.
В то же время российские спортсмены с радостью восприняли информацию о допуске фигуристов до участия в квалификации к ОИ-2026 в нейтральном статусе. К примеру, серебряный и бронзовый призер Олимпиады Александр Жулин поделился в беседе «РБ Спорт», что это радостная новость, так как «хочется нормальной человеческой жизни».
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«Но если брать зимние виды, там ситуация непростая. Слишком сильно антироссийское лобби в FIS и IBU. Что-то мне подсказывает: эти люди не совсем самостоятельны. Будет день — и будет пища», — отметил Губерниев в интервью RT.
В то же время российские спортсмены с радостью восприняли информацию о допуске фигуристов до участия в квалификации к ОИ-2026 в нейтральном статусе. К примеру, серебряный и бронзовый призер Олимпиады Александр Жулин поделился в беседе «РБ Спорт», что это радостная новость, так как «хочется нормальной человеческой жизни».
«Конечно, безумно хотелось бы, чтобы все россияне выступили на Олимпийских играх с флагом и гимном. Но у меня тоже странная судьба. Я ведь сам катался под нейтральным флагом в 1992 году, когда СССР развалился. Поэтому я буду своим подопечным Ивану Букину и Александре Степановой объяснять, что надо выступать в любом случае», — добавил он.Читайте также:
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Данил Пономарев