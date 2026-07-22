Советник председателя правления «Зенита» о победе Испании в ЧМ-2026: «Заслуженно»

22 июля 2026, 15:02

Александр Медведев назвал победу Испании в ЧМ-2026 заслуженной

Фото: iStock/Rost-9D

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сборная Испании заслуженно стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале со счетом 1:0. Его слова приводит Metaratings.ru.





Функционер выразил мнение, что испанцы добились победы благодаря надежной обороне и сильной полузащите, которая не позволила аргентинцам нанести ни одного удара в створ в основное время. Он также отметил яркую линию атаки и подключения к ней полузащитников и защитников.

«Отдельно выделю Родри – это диспетчер и мозг команды. Он заслужил звание лучшего игрока турнира. А сборная Испании заслуженно стала чемпионом мира», – добавил собеседник издания.