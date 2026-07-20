Стало известно, кто победил на чемпионате мира по футболу
Сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины и стала чемпионом мира по футболу. Прямую трансляцию из США вёл телеканал МАТЧ ТВ.
Основное время матча завершилось безголевой ничьей, а Аргентина в концовке осталась в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса. В дополнительное время испанцы полностью перехватили преимущество и дожали соперника: результативным действием на 106-й минуте отметился Ферран Торрес, установив окончательный счёт – 1:0.
Таким образом, сборная Испании второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу. В прошлый раз испанцы добились успеха на мундиале 2010 года, одолев в финале Нидерланды.
Ранее сборные Англии и Франции выявили сильнейшего в битве за третье место. Команды на двоих сумели забить десять голов.
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