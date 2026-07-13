«Возраст даёт о себе знать»: Футбольный агент высказался о будущем Головина
Футбольный агент Селюк: Александр Головин может перейти в «Зенит» или «Спартак»
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем Александра Головина. Он считает, что полузащитник «Монако» может заинтересовать российские топ-клубы.
В беседе с Metaratings.ru Селюк отметил, что Головину уже 30 лет, а его карьера не пошла по тому пути, который многие предрекали.
«Как он был в «Монако», так и остался. При этом он наиграл опыт, поэтому в его услугах могут быть заинтересованы команды наподобие «Зенита» или «Спартака», то есть те, у кого есть деньги. Но надо понимать, что возраст даёт о себе знать», — подчеркнул Дмитрий.Футбольный агент заявил, что полузащитнику нужно много бегать, в отличие от нападающего, который может действовать в штрафной. Но ещё пару лет, по мнению Селюка, Головин способен показывать хорошую игру. Если он пройдёт медосмотр, то пригодится любой команде из первой пятёрки, но не у всех хватит бюджета.