«Возраст даёт о себе знать»: Футбольный агент высказался о будущем Головина

13 июля 2026, 16:45

Футбольный агент Селюк: Александр Головин может перейти в «Зенит» или «Спартак»

Фото: Istock/gorodenkoff

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем Александра Головина. Он считает, что полузащитник «Монако» может заинтересовать российские топ-клубы.





В беседе с Metaratings.ru Селюк отметил, что Головину уже 30 лет, а его карьера не пошла по тому пути, который многие предрекали.

«Как он был в «Монако», так и остался. При этом он наиграл опыт, поэтому в его услугах могут быть заинтересованы команды наподобие «Зенита» или «Спартака», то есть те, у кого есть деньги. Но надо понимать, что возраст даёт о себе знать», — подчеркнул Дмитрий.