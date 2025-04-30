Александр Мостовой ожидает чемпионство «Краснодара»

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Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Бывший футболист сборной России ожидает, что золото сезона достанется «Краснодару».
Мостовой отметил роль легионеров в команде Мурада Мусаева. Лидеры команды показывают стабильную игру.
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Мостовой отметил роль легионеров в команде Мурада Мусаева. Лидеры команды показывают стабильную игру.
«Скорее всего, мы увидим нового чемпиона. Иностранцы в «Краснодаре» играют решающую роль и не собираются сбавлять. Мы приближаемся к тому, что первый раз в истории «Краснодар» может стать чемпионом», — сказал Мостовой Metaratings.ru.Действующим чемпионом России является «Зенит». Питерцы находятся на втором месте в таблице, отставая на четыре очка от «Краснодара». Команда Сергея Семака последние шесть сезонов неизменно становилась победителем РПЛ.
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