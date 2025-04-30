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Александр Мостовой ожидает чемпионство «Краснодара»

Александр Мостовой: Скорее всего, мы увидим нового чемпиона
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Бывший футболист сборной России ожидает, что золото сезона достанется «Краснодару».

Мостовой отметил роль легионеров в команде Мурада Мусаева. Лидеры команды показывают стабильную игру.

«Скорее всего, мы увидим нового чемпиона. Иностранцы в «Краснодаре» играют решающую роль и не собираются сбавлять. Мы приближаемся к тому, что первый раз в истории «Краснодар» может стать чемпионом», — сказал Мостовой Metaratings.ru.
Действующим чемпионом России является «Зенит». Питерцы находятся на втором месте в таблице, отставая на четыре очка от «Краснодара». Команда Сергея Семака последние шесть сезонов неизменно становилась победителем РПЛ.

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Дмитрий Губерниев: Личка не обладает качествами для борьбы за чемпионство
30 апреля 2025, 16:11

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Дмитрий Губерниев оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо». СМИ сообщают, что специалист по окончании сезона может быть уволен.
Спортивный комментатор подверг сомнению способность Лички решать серьезные задачи. По мнению Губерниева, специалисту чего-то не хватает, чтобы команда под его руководством реально претендовала на чемпионство.

«Динамо» очень нестабильно. Личка в прошлом году всё профукал. Вроде ход мысли виден, но он не обладает качествами тренера, который способен бороться за чемпионство. Игру вроде ставит и футболистов хороших выбирает, но каждый раз чего-то не хватает, чтобы вместо точки поставить восклицательный знак. Мне кажется, он психологически не дорос, чтобы быть тренером-победителем, хотя тренер хороший», — сказал Губерниев Metaratings.ru.
«Динамо» последний раз выигрывало чемпионское звание в 1976 году. Московский клуб находится на пятом месте в текущей турнирной таблице РПЛ.

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Егор Титов: Гарсия наконец-то забил, повторяется история Угальде
30 апреля 2025, 14:59

Ливай Гарсия (Фото: Telegram/ @fcsmtg)

Егор Титов отреагировал на первый гол Ливая Гарсии в России. Новичок «Спартака» забил накануне в матче Кубка России против «Динамо».
«Красно-белые» победили во встрече со счетом 2:1.

Бывший полузащитник «Спартака» отметил, что Гарсии требовалось время на адаптацию. По мнению ветерана, у форварда великолепные данные.

«Гарсия наконец-то забил: повторяется история Угальде. Он долго не мог забить, потом пошло, сейчас матчей восемь не забивает, но всё равно остаётся лидером бомбардирской гонки РПЛ... Пожелаю Гарсии сбросить все оковы, чтобы он начал забивать. Данные у него великолепные, но что-то было не так. Это вопрос адаптации», — заявил Титов Metaratings.ru.
Гарсия подписал контракт со «Спартаком» в рамках зимнего трансферного окна. По неофициальным данным, московский клуб заплатил за футболиста 18,7 млн евро.

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#рпл
#спартак
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Фетисов поддержал инициативу награждения олимпийцев российскими автомобилями
30 апреля 2025, 11:18

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов одобрил инициативу награждения российских олимпийцев автомобилями отечественного производства, а не иномарками.
Депутат считает, что если спортсмены начнут ездить на автомобилях Lada от аэропорта до дома, то это будет интересной историей.

«Соколову (глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов — ред.) понравится. Он сейчас, наверное, будет готовить специальные «Нивы» со всеми раскрасками. Вообще прикольно получится», — сказал Фетисов в разговоре с Life.ru.

Он отметил, что раньше спортсменам дарили BMW, которые они потом продавали или даже выбрасывали. Теперь же, по мнению Фетисова, ситуация исправится.

Напомним, члены общественной организации «Отцы рядом» обратились в Минспорта с предложением вручать спортсменам автомобили отечественного производства. Подобные меры, по мнению инициаторов, должны увеличить спрос на российские машины.

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Радченко не верит в увольнение Семака из «Зенита»
Дмитрий Радченко ожидает, что Семак останется на посту тренера «Зенита»
29 апреля 2025, 16:52

Сергей Семак (Фото: Telegram/ @fczenit)

Дмитрий Радченко дал комментарий работе Сергея Семака в текущем сезоне на посту главного тренера «Зенита». Питерский клуб в текущем сезоне имел игровые проблемы, сообщалось и о трениях внутри команды.
По мнению экс-форварда сборной России, Семак своими результатами доказал свою состоятельность. Как отметил Радченко, нет никаких предпосылок для смены тренерского штаба в «Зените».

«Сергей Богданович уже всем доказал, что это тренер очень высокого уровня. Он побил все рекорды клуба. На данный момент не приходится говорить о том, что он уйдет... На данный момент не вижу больших причин, чтобы Сергей Богданович покинул «Зенит», — сказал Радченко в интервью «РБ Спорт».
Нынешний контракт Семака рассчитан до конца сезона-2029/30. Он шесть раз подряд становился чемпионом России у руля питерского клуба. «Зенит» занимает второе место в текущей таблице РПЛ.

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#тренер
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#контракт
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Массимо Каррера верит, что «Спартак» в этом сезоне завоюет трофей
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы команды в Кубке России
29 апреля 2025, 16:11

Фото: iStock/efks

Массимо Каррера оценил шансы «Спартака» на завоевание Кубка России. «Красно-белые» сегодня сыграют в турнире против московского «Динамо».
Бывший тренер «Спартака» считает, что команда способна стать победителем Кубка России. При этом итальянский специалист признал, что в чемпионате России у коллектива мало шансов на чемпионство.

«Желаю «Спартаку» сегодня пройти дальше в Кубке, это тоже очень важный турнир для команды. Думаю, «Спартак» способен выиграть Кубок России в этом сезоне. Что касается РПЛ, то шансов на победу не так много, но надеюсь, что «Спартак» займет высокое место», — сказал Каррера в интервью «РБ Спорт».
«Спартак» находится на четвертой строчке в текущей турнирной таблице чемпионата России. Командой в этом сезоне руководит Деян Станкович. «Красно-белые» последний раз становились победителями РПЛ в сезоне 2016/2017.

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#спорт
#тренер
#кубок россии
#спартак
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