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Габулов назвал Тюкавина одним из главных факторов для чемпионства «Динамо»

Владимир Габулов оценил значимость Тюкавина для «Динамо»
Константин Тюкавин (Фото: Telegram/ @fcdynamo)

Константин Тюкавин (Фото: Telegram/ @fcdynamo)

Владимир Габулов дал оценку игре московского «Динамо». Бывший голкипер сборной России считает, что команда не смогла перестроиться после потери Константина Тюкавина.
Форвард московского клуба по ходу текущего сезона получил разрыв крестообразных связок колена. Тюкавину провели операцию в Германии. На восстановление игроку потребуется не менее полугода.

Габулов также выразил мнение, что руководство «Динамо» следует оставить Марцела Личку на посту главного тренера.

«Научилось ли «Динамо» справляться с после травмы Тюкавина? Нет. Они, в принципе, неплохо набирают очки, но не хватает очков, чтобы бороться за чемпионство, которое ждут.

Как оцениваю шансы «Динамо» в кубке? Шансы есть. Кубок — это турнир на вылет. Шансы есть за кубок побороться. Стоит ли оставлять Личку, если клуб ничего не выиграет в этом сезоне? Да. Однозначно», — сказал Габулов в интервью Metaratings.ru.
«Динамо» занимает пятое место в текущей турнирной таблице РПЛ.

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Экс-игрок «Спартака» Ледяхов скептически высказался о новичке команды Гарсии
Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов недоволен игрой новичка команды Гарсии
29 апреля 2025, 15:14

Фото: iStock/Rost-9D

Игорь Ледяхов высказался об игре о новичке «Спартака» Ливайи Гарсии. Тринидадский футболист был подписан московским клубом в рамках зимнего трансферного окна.
По мнению экс-полузащитника сборной России, легионер не оправдывает надежд. Как было отмечено, нападающий не смог сходу проявить себя в России. Ледяхов считает, что данный трансфер нельзя считать на перспективу.

«Гарсия? Я ещё не могу до конца понять, что из себя представляет этот футболист. Его брали за большие деньги. Думаю, он должен был помочь здесь и сейчас. Ему же 28 лет, он из чемпионата Греции — это очевидный трансфер не на перспективу. Он должен был помочь сейчас «Спартаку». Но пока ни он, ни Солари не впечатляют», — сказал Ледяхов в интервью в интервью Metaratings.ru.
По неофициальным данным, «Спартак» заплатил за Гарсию 18,5 млн евро. Это самый дорогостоящий трансфер в истории клуба. С игроком подписан контракт сроком на 3,5 года.

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Александр Мостовой рассказал, что требуется ЦСКА для борьбы за чемпионство
Александр Мостовой высказался о перспективах ЦСКА стать чемпионом
29 апреля 2025, 14:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Александр Мостовой высказался о нынешнем уровне игры ЦСКА. Бывший полузащитник сборной России отметил, что клуб в спокойном режиме развивается.
По мнению Мостового, армейцы дали время тренеру Марко Николичу, который полностью выполняет свою работу. Экс-футболист также заявил, что ЦСКА требуется усиление для того, чтобы реально претендовать на чемпионство.

«Николич в ЦСКА спокойно работает, у него хороший контракт, хорошая обстановка. Работает и работает, так же, контракт есть, деньги платят – что ещё нужно? Будут ли прогрессировать «армейцы»? Мы же видим, чем отличаются последние сезоны: если раньше за четыре тура до конца «Зенит» становился чемпионом, то в сезоне-2023/24 интрига была до последних секунд. И в этом сезоне такая же интрига. Да и в следующем, мне кажется, будет так же. Если ЦСКА купит одного-двух игроков, укрепится – будет претендовать на чемпионство», – сказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.
ЦСКА находится на третьем месте в текущей турнирной таблице РПЛ. Армейцы на семь очков отстают от «Краснодара», который лидирует в чемпионате.

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#тренер
#рпл
#футболист
#цска
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Светлана Журова поделилась воспоминаниями о золотой медали на Олимпиаде в Турине
Депутат Светлана Журова рассказала о значимости золотой медали на ОИ в Турине
29 апреля 2025, 13:36

Фото: istockphoto/stefko

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о своей мотивации победить на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Прославленная спортсменка призналась, что ради этой цели она в свое время возобновила карьеру.
Журова призналась, что победа в Италии является самой яркой в ее карьере.

«Олимпиада в Турине была яркой. Моя победа, само собой. Она же моя, любимая. Я ждала ее 25 лет карьеры. Радовалась за каждую медаль ребят: Светы Ишмуратовой, Жени Плющенко, Татьяны Навки и Романа Костомарова, Максима Маринина и Татьяны Тотьмяниной, наши конькобежки взяли бронзовую медаль в командной гонке, тогда это было сенсацией. Были красивые и яркие победы», — сказала Журова в интервью NEWS.ru.
53-летняя Журова по окончании спортивной карьерой занялась политикой. С 2021 года — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ.

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Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из России купила в Москве элитную квартиру

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#депутат
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#рф
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Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из России купила в Москве элитную квартиру
SHOT: Исинбаева после отъезда из РФ купила в Москве элитную квартиру
29 апреля 2025, 09:09

Фото: iStock/yavorskiy

Живущая за границей Елена Исинбаева после отъезда из РФ купила в Москве элитную квартиру. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
42-летняя спортсменка приобрела недвижимость в августе 2022 года, когда решила окончательно обосноваться в Испании. Исинбаева стала владелицей квартиры на 20 этаже площадью 120,9 «квадрата» в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе. По данным SHOT, примерная стоимость жилья составляет 76 млн рублей.

Также Елена владеет квартирой на 22 этаже в ЖК «Дом в Сокольниках». Ее двукратная олимпийская чемпионка купила еще в 2013 году.

На сегодняшний день Исинбаева с мужем, дочкой и сыном проживают на острове Тенерифе.

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Названа вероятность победы «Динамо» в чемпионате РПЛ
Корнюхин: высока вероятность, что «Динамо» отберет чемпионство у «Зенита»
28 апреля 2025, 19:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Вероятность, что «Динамо» сможет отобрать чемпионский титул у «Краснодара», довольно высока, заявил бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин.
В беседе с Metaratings.ru он также отметил подготовку «Зенита» — в физическом, техническом и моральном плане. Спортсмен обратил внимание на большой опыт «сине-бело-голубых».
«Динамо» тоже в последнем туре будет бороться. Никто с распростертыми объятиями не ждет «Краснодар», как и «Зенит». Но «Зенит» «выезжает» за счет класса футболистов, плюс они не первый год участвуют в чемпионской гонке. <…> Но борьба будет продолжаться. Тем интереснее концовка нашего чемпионата», — поделился Корнюхин.
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