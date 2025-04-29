Габулов назвал Тюкавина одним из главных факторов для чемпионства «Динамо»

Константин Тюкавин (Фото: Telegram/ @fcdynamo)
Владимир Габулов дал оценку игре московского «Динамо». Бывший голкипер сборной России считает, что команда не смогла перестроиться после потери Константина Тюкавина.
Форвард московского клуба по ходу текущего сезона получил разрыв крестообразных связок колена. Тюкавину провели операцию в Германии. На восстановление игроку потребуется не менее полугода.
Габулов также выразил мнение, что руководство «Динамо» следует оставить Марцела Личку на посту главного тренера.
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Габулов также выразил мнение, что руководство «Динамо» следует оставить Марцела Личку на посту главного тренера.
«Научилось ли «Динамо» справляться с после травмы Тюкавина? Нет. Они, в принципе, неплохо набирают очки, но не хватает очков, чтобы бороться за чемпионство, которое ждут.«Динамо» занимает пятое место в текущей турнирной таблице РПЛ.
Как оцениваю шансы «Динамо» в кубке? Шансы есть. Кубок — это турнир на вылет. Шансы есть за кубок побороться. Стоит ли оставлять Личку, если клуб ничего не выиграет в этом сезоне? Да. Однозначно», — сказал Габулов в интервью Metaratings.ru.
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