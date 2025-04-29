Александр Мостовой рассказал, что требуется ЦСКА для борьбы за чемпионство

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Александр Мостовой высказался о нынешнем уровне игры ЦСКА. Бывший полузащитник сборной России отметил, что клуб в спокойном режиме развивается.
По мнению Мостового, армейцы дали время тренеру Марко Николичу, который полностью выполняет свою работу. Экс-футболист также заявил, что ЦСКА требуется усиление для того, чтобы реально претендовать на чемпионство.
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«Николич в ЦСКА спокойно работает, у него хороший контракт, хорошая обстановка. Работает и работает, так же, контракт есть, деньги платят – что ещё нужно? Будут ли прогрессировать «армейцы»? Мы же видим, чем отличаются последние сезоны: если раньше за четыре тура до конца «Зенит» становился чемпионом, то в сезоне-2023/24 интрига была до последних секунд. И в этом сезоне такая же интрига. Да и в следующем, мне кажется, будет так же. Если ЦСКА купит одного-двух игроков, укрепится – будет претендовать на чемпионство», – сказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.ЦСКА находится на третьем месте в текущей турнирной таблице РПЛ. Армейцы на семь очков отстают от «Краснодара», который лидирует в чемпионате.
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