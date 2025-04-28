«Лучший гол этого сезона»: тренер «Акрона» об ударе Эсковаля через себя

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Главный тренер тольяттинского ФК «Акрон» Заур Тедеев оценил гол Родриго Эсковаля, забитый через себя в матче против «Химок». По его мнению, это был лучший гол нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, меня удивило его решение. Я очень обрадовался. На мой взгляд, это лучший гол нынешнего сезона РПЛ», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Напомним, игра «Акрона» против «Химок» состоялась в воскресенье, 27 апреля, и завершился ничьей со счетом 2:2. Зрелищный гол защитника Эсковаля стал вторым, он забил его на 67-й минуте матча.
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