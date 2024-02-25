Александр Овечкин без устали переписывает рекорды Национальной хоккейной лиги

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Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в истории среди всех россиян, когда-либо выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), провёл 1400 матчей. Об этом сообщает портал Championat.com. Примечательно, что все эти игры Овечкин провёл в форме одного и того же клуба.
Свой «юбилейный» матч Овечкин провел, выйдя на лёд против команды «Флорида Пантерз». На втором месте по числу матчей в НХЛ из россиян находится Алексей Ковалёв (1316 встреч), ныне уже повесивший коньки на гвоздь.
В текущем сезоне Александр Овечкин принял участие в 52 матчах, забил 16 голов и сделал 26 результативных передач. Всего же за карьеру в НХЛ «Александр Великий», как называют его североамериканские болельщики, забросил 838 шайб и сделал 689 результативных передач в 1400 матчах.
Овечкин стал первым и, возможно, единственным из россиян, кому покорилось достижение 1 500 очков в НХЛ. Стоит отметить, что из действующих игроков только Сидни Кросби сумел покорить результат в полторы тысячи очков за карьеру. У нападающего «Питтсбург Пингвинз» 1529 баллов (565 шайб и 964 передачи). Всего за историю лиги теперь есть только 16 хоккеистов с такой статистикой.
Сейчас весь мир продолжает следить за погоней Овечкина за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб за карьеру. У великого канадца, как известно, за 20 сезонов в НХЛ таковых набралось 894. Таким образом Овечкину, который вот уже 19 лет носит джерси «Вашингтона», чтобы превзойти достижение Гретцки, осталось забить всего 56 шайб.
Ранее стало известно, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил своё лидерство в бомбардирской гонке лиги. Благодаря заброшенной шайбе и двум голевым передачам Кучерова «Тампа» обыграла клуб «Нью-Йорк Айлендерс», а сам россиянин набрал уже 98 очков по системе «гол плюс пас».
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В текущем сезоне Александр Овечкин принял участие в 52 матчах, забил 16 голов и сделал 26 результативных передач. Всего же за карьеру в НХЛ «Александр Великий», как называют его североамериканские болельщики, забросил 838 шайб и сделал 689 результативных передач в 1400 матчах.
Сейчас весь мир продолжает следить за погоней Овечкина за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб за карьеру. У великого канадца, как известно, за 20 сезонов в НХЛ таковых набралось 894. Таким образом Овечкину, который вот уже 19 лет носит джерси «Вашингтона», чтобы превзойти достижение Гретцки, осталось забить всего 56 шайб.
Ранее стало известно, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил своё лидерство в бомбардирской гонке лиги. Благодаря заброшенной шайбе и двум голевым передачам Кучерова «Тампа» обыграла клуб «Нью-Йорк Айлендерс», а сам россиянин набрал уже 98 очков по системе «гол плюс пас».
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Артем Путинцев