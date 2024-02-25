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ТАСС: Россиянин Кучеров укрепил лидерство в списке бомбардиров НХЛ

25 февраля 2024, 02:34
Фото: iStock/JohnAlexandr

Фото: iStock/JohnAlexandr

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил своё лидерство в бомбардирской гонке лиги. Благодаря заброшенной шайбе и двум голевым передачам Кучерова «Тампа» обыграла клуб «Нью-Йорк Айлендерс», а сам россиянин набрал уже 98 очков по системе «гол плюс пас», как сообщает ТАСС.
«Нью-Йорк» сохранил интригу до конца, но начатая Кучеровым голевая комбинация решила исход матча. После этой игры на счету Кучерова стало 98 (37+61) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Он на пять очков опережает идущего вторым в споре бомбардиров канадца Натана Маккиннона из команды «Колорадо Эвеланш».

Кроме того, Кучеров в четвёртый раз в карьере смог набрать 60 результативных передач в сезоне. Из ныне действующих хоккеистов, как сообщает Championat.com, выступая за один клуб на протяжении как минимум четырёх сезонов, это смогли сделать ещё только три человека — Коннор Макдэвид за «Эдмонтон Ойлерз», Сидни Кросби за «Питтсбург Пингвинз» и Никлас Бэкстрем за «Вашингтон Кэпиталз.


Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам за один регулярный чемпионат, набрав 86 очков (23 шайбы + 63 результативные передачи) в 67 матчах сезона. Рекордный балл он набрал в матче против владивостокского «Адмирала» 24 февраля в Москве, отдав результативную передачу в овертайме.

Таким образом, Гусев обошел достижение легендарного нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 результативных баллов (48+37) в 60 играх.

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Александр Овечкин без устали переписывает рекорды Национальной хоккейной лиги
Championat.com: Овечкин первым в истории среди россиян провёл 1400 матчей в НХЛ
25 февраля 2024, 02:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в истории среди всех россиян, когда-либо выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), провёл 1400 матчей. Об этом сообщает портал Championat.com. Примечательно, что все эти игры Овечкин провёл в форме одного и того же клуба.
Свой «юбилейный» матч Овечкин провел, выйдя на лёд против команды «Флорида Пантерз». На втором месте по числу матчей в НХЛ из россиян находится Алексей Ковалёв (1316 встреч), ныне уже повесивший коньки на гвоздь.

В текущем сезоне Александр Овечкин принял участие в 52 матчах, забил 16 голов и сделал 26 результативных передач. Всего же за карьеру в НХЛ «Александр Великий», как называют его североамериканские болельщики, забросил 838 шайб и сделал 689 результативных передач в 1400 матчах.

Овечкин стал первым и, возможно, единственным из россиян, кому покорилось достижение 1 500 очков в НХЛ. Стоит отметить, что из действующих игроков только Сидни Кросби сумел покорить результат в полторы тысячи очков за карьеру. У нападающего «Питтсбург Пингвинз» 1529 баллов (565 шайб и 964 передачи). Всего за историю лиги теперь есть только 16 хоккеистов с такой статистикой.

Сейчас весь мир продолжает следить за погоней Овечкина за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб за карьеру. У великого канадца, как известно, за 20 сезонов в НХЛ таковых набралось 894. Таким образом Овечкину, который вот уже 19 лет носит джерси «Вашингтона», чтобы превзойти достижение Гретцки, осталось забить всего 56 шайб.

Ранее стало известно, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил своё лидерство в бомбардирской гонке лиги. Благодаря заброшенной шайбе и двум голевым передачам Кучерова «Тампа» обыграла клуб «Нью-Йорк Айлендерс», а сам россиянин набрал уже 98 очков по системе «гол плюс пас».

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#нхл
#рекорд
#хоккей
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Экс-чемпион Bellator Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе
Российский боец Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе
25 февраля 2024, 01:59

Фото: iStock/ Aramyan

Российский боец Вадим Немков победил представителя Бразилии Бруно Каппелоццу в поединке главного карда турнира «PFL против Bellator» в Саудовской Аравии, сообщает «Матч ТВ».
Во втором раунде россиянин перевел оппонента на настил и провел удушающий прием.

Для Немкова эта победа стала 17‑й за карьеру при двух поражениях, Каппелоцца потерпел седьмое поражение при 15 победах.

Прошлым летом Немков отказался от чемпионского титула Bellator в полутяжелом весе ради перехода в новый вес.

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Гусев побил бомбардирский рекорд КХЛ
Форвард "Динамо" Гусев побил бомбардирский рекорд КХЛ
25 февраля 2024, 00:16

Фото: iStock/ JohnAlexandr

Форвард московского "Динамо" Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам за один регулярный чемпионат, передает РИА Новости.
Теперь в активе Гусева 86 очков (23 шайбы 63 результативные передачи) в 67 матчах сезона. Рекордный балл он набрал в матче против владивостокского "Адмирала" 24 февраля в Москве. Динамовский форвард сделал результативную передачу в овертайме.

Таким образом Гусев обошел достижение экс-нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 результативных баллов (48 37) в 60 играх.

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Международная акция «Быть здоровым – это модно» прошла в Красногорске
24 февраля 2024, 22:13

Фото: А. Степанова

Международная акция «Быть здоровым – это модно» собрала в Красногорске большое количество участников и зрителей. Фестиваль, организованный спортивно-патриотическим клубом «Ярополк», прошел на придворцовой площади ДК «Подмосковье» и стал настоящим праздником для всех присутствующих, сообщили в окружной администрации.
Мероприятие прошло в формате телемоста. В нем приняли участие свыше 5 тысяч человек из 38 регионов России, Южной Осетии, Замбии, Нигерии.

С самого утра на площади работали интерактивные зоны, где каждый участник мог попробовать себя в различных спортивных дисциплинах и получить консультации от профессиональных тренеров.

Одним из главных событий фестиваля стал командный турнир по кросс-фиту, в котором приняли участие 22 команды из разных регионов страны. Зрители смогли насладиться захватывающими соревнованиями и наблюдать за мастерством и силой атлетов. Три команды — «Булочная 1», «Хромые курильщики» и «19.05» — разделили первое место и призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

В рамках фестиваля прошел конкурс по подтягиванию на перекладине, где победителем стал 21-летний житель Красногорска Степан Сидоров. Его выигрыш составил 10 тысяч рублей. Молодой человек продемонстрировал невероятную силу и выносливость, вызвав восхищение у всех присутствующих.

Официальное открытие акции было ознаменовано приветственным словом от замглавы округа Натальи Тимошиной. Она передала горячий спортивный привет от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, пожелав всем участникам и гостям мероприятия бодрости духа и отличного настроения.

Кульминацией фестиваля стало массовое обливание водой. Оно проходило на многих спортивных площадках по всей России и за ее пределами. Более 2,5 тысячи человек, включая свыше 160 красногорцев осмелились вылить на себя ведро холодной воды.

Организаторы акции выразили благодарность администрации городского округа Красногорск, Правительству Московской области и областному министерству спорта за поддержку и содействие в проведении фестиваля. Такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди населения и вдохновляют людей на занятия спортом и активные действия для поддержания своего физического и душевного благополучия.

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#спорт
#красногорск
#турнир
#мероприятия
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Месси обошел Джордана и стал самым популярным спортсменом в США
SSRS: нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обошел по популярности Джордана
24 февраля 2024, 00:24

Фото: iStock/marco_speranza

Футболист сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США, передает исследовательская компания SSRS.
В ходе опроса жителей США в возрасте от 12 лет и старше Месси оказался популярнее бывшего баскетболиста Майкла Джордана и закончившего карьеру игрока в американский футбол Тома Брэди. За аргентинского нападающего проголосовали 5 процентов опрошенных.

Как отмечает в исследовательском материале, до этого ни один футболист не занимал первое место в этом опросе. По мнению исследователей, Месси достиг успеха благодаря победе на чемпионате мира 2022 года в составе Аргентины и трансферу в США.

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#футбол
#спорт
#аргентина
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ОКР: участие россиян на Играх-2024 может привести к нарушениям законов России
ОКР предостерег российских спортсменов от участия на Олимпиаде-2024 в Париже
23 февраля 2024, 23:20

Фото: iStock/BalkansCat

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу условий Международного олимпийского комитета (МОК) для участия России в Играх 2024, сообщает Telegram-канале комитета.
В ОКР заявили, что МОК может ввести дополнительные ограничения, чтобы минимизировать количество россиян, участвующих в Олимпийских играх.

«При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства», – отметили в организации.

В декабре 2023 года МОК принял решение разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Они смогут принять участие в Играх как индивидуальные нейтральные спортсмены.

В то же время спортсмены, поддерживающие спецоперацию на Украине или имеющие связи с российскими или белорусскими военными или спецслужбами, не будут допущены к участию в Играх 2024 года. Кроме того, спортсмены, участвующие в командных соревнованиях, также будут вынуждены пропустить Игры.

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#соревнования
#спортсмены
#флаг
#олимпиада
#россия
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CAS в Лозанне отклонил апелляцию России по поводу приостановки членства в МОК
23 февраля 2024, 16:10

Фото: istockphoto/Mei Hwajyan

Спортивный арбитражный суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS - прим. ред.) отклонил апелляцию России по поводу приостановки членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Осенью 2023 года спортивные еврочиновники отстранили Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
ОКР предсказуемо подал апелляцию на решение организации, давно и успешно попирающей лозунги типа «О, спорт, ты — мир!» и «Спорт вне политики». Родоначальнику олимпийского движения барону Пьеру де Кубертену вряд ли спится спокойно при виде того, во что превратилось его детище. Иск был принят 6 ноября, а рассмотрен и благополучно отклонён 26 января уже нынешнего года.

«Исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», — указано в заявлении CAS.

Исходя из принципов западных спортивных чиновников, понятных только им самим, на Олимпиаде могут присутствовать наркоманы, преступники и трансгендеры, но только не Россия. Браво, Европа, браво МОК! Liberté, Égalité, Fraternité*.

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#спорт
#россия
#европа
#преступники
#мир
#рф
#мок
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Со своим флагом и гимном. За футболистов болеет вся Россия
Сборная Белоруссии по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
22 февраля 2024, 21:24

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Российскую сборную по пляжному футболу, как и большинство команд и спортсменов в самых разных видах спорта, давно уже отлучили от международных соревнований. Однако сборная Белоруссии была допущена до чемпионата мира в ОАЭ и, к удивлению многих, показывает там отличные результаты.
Россиянам есть за кого поболеть на пляжном мундиале, хотя на турнире и отсутствует действующая лучшая команда планеты. Да, всё верно, именно наши парни стали предыдущими обладателями золотых медалей в футболе на песке. Кроме традиционно братских отношений двух стран, в сборной Белоруссии играет немало игроков, выступающих в российском чемпионате. Например, бомбардир «Кристалла» из Санкт-Петербурга Игорь Бриштель «феерит» и в матчах за национальную команду. Вратарь команды из союзной страны Михаил Августов является натурализованным россиянином. Олег Гапон защищает цвета подмосковного «Строгино». Аргентино-испанский тренер белорусов Николас Альварадо тренирует клуб российского чемпионата «Краснодар-ЮМР».

В групповом турнире белорусская сборная последовательно обыграла действующих вице-чемпионов мира японцев, очень мощную команду Сенегала и сборную Колумбии, которая, как и все коллективы из Южной Америки, знают толк в пляжном футболе. Многие сочли выход белорусов в 1/4 финала случайностью, но в 1/4 финала была повержена одна из сильнейших команд планеты — сборная Португалии! Выступающий в российском чемпионате Бриштель был неудержим. Сначала он оформил хет-трик и сборная Белоруссии повела 3:1. Когда португальцы сумели сравнять счёт и всё катилось к овертайму, Игорь забил четвёртый мяч, причем сделал это за секунду (!) до окончания основного времени матча.

В полуфинале белорусов ждет встреча либо м итальянцами, либо с командой Таити. И тот, и другой соперник подопечным Альварадо по плечу, особенно с поймавшим сумасшедший кураж Бриштелем. Ждём выхода наших друзей в главный матч турнира.

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Функционер Камоцци заявил о необходимости Мозесу уходить из «Спартака»
22 февраля 2024, 16:30

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, функционер Франко Камоцци высказал мнение о том, что полузащитнику Виктору Мозесу пора покинуть «Спартак».
«Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона? На мой взгляд, это верное решение. Мозесу пора уходить из «Спартака». Виктор был очень хорош в своё время, когда был в лучшей форме», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказывал мнение о том, что наиболее заслуженным российским футболистом в настоящее время является Игорь Акинфеева. Он также называл спортсмена образцом трудолюбия, верности спорту, футболу и клубу, с которого молодому поколению необходимо брать пример.

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