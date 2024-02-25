ТАСС: Россиянин Кучеров укрепил лидерство в списке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые в истории среди всех россиян, когда-либо выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), провёл 1400 матчей. Об этом сообщает портал Championat.com. Примечательно, что все эти игры Овечкин провёл в форме одного и того же клуба.