ТАСС: Россиянин Кучеров укрепил лидерство в списке бомбардиров НХЛ

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил своё лидерство в бомбардирской гонке лиги. Благодаря заброшенной шайбе и двум голевым передачам Кучерова «Тампа» обыграла клуб «Нью-Йорк Айлендерс», а сам россиянин набрал уже 98 очков по системе «гол плюс пас», как сообщает ТАСС.
«Нью-Йорк» сохранил интригу до конца, но начатая Кучеровым голевая комбинация решила исход матча. После этой игры на счету Кучерова стало 98 (37+61) очков в 58 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Он на пять очков опережает идущего вторым в споре бомбардиров канадца Натана Маккиннона из команды «Колорадо Эвеланш».
Кроме того, Кучеров в четвёртый раз в карьере смог набрать 60 результативных передач в сезоне. Из ныне действующих хоккеистов, как сообщает Championat.com, выступая за один клуб на протяжении как минимум четырёх сезонов, это смогли сделать ещё только три человека — Коннор Макдэвид за «Эдмонтон Ойлерз», Сидни Кросби за «Питтсбург Пингвинз» и Никлас Бэкстрем за «Вашингтон Кэпиталз.
Ранее сообщалось, что форвард московского «Динамо» Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам за один регулярный чемпионат, набрав 86 очков (23 шайбы + 63 результативные передачи) в 67 матчах сезона. Рекордный балл он набрал в матче против владивостокского «Адмирала» 24 февраля в Москве, отдав результативную передачу в овертайме.
Таким образом, Гусев обошел достижение легендарного нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 результативных баллов (48+37) в 60 играх.
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Кроме того, Кучеров в четвёртый раз в карьере смог набрать 60 результативных передач в сезоне. Из ныне действующих хоккеистов, как сообщает Championat.com, выступая за один клуб на протяжении как минимум четырёх сезонов, это смогли сделать ещё только три человека — Коннор Макдэвид за «Эдмонтон Ойлерз», Сидни Кросби за «Питтсбург Пингвинз» и Никлас Бэкстрем за «Вашингтон Кэпиталз.
Таким образом, Гусев обошел достижение легендарного нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 результативных баллов (48+37) в 60 играх.
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Артем Путинцев