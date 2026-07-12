Александр Овечкин купил новую квартиру по соседству с Месси
Хоккеист Александр Овечкин приобрел новую квартиру во Флориде по соседству с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» переехал в другую квартиру из-за затоплений в предыдущей, которая располагалась на 20-м этаже. Новая жилплощадь находится в том же комплексе, но на 40-м этаже, и имеет площадь 222 квадратных метра.
Цена покупки составила около $2,1 миллиона (160,9 миллионов рублей). Для предотвращения возможных будущих протечек Овечкин заменил напольное покрытие на плитку.
Уточняется, что рядом с новой квартирой Александра находится небоскреб, где недавно поселился форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Аргентинец проживает во Флориде с июля 2023 года.
Читайте также: