Александр Овечкин купил новую квартиру по соседству с Месси

12 июля 2026, 12:10

Овечкин купил новую квартиру из-за затопления и стал соседом Месси

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Хоккеист Александр Овечкин приобрел новую квартиру во Флориде по соседству с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.