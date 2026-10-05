Теннисиста Медведева сняли с полуфинала в Пекине после попадания мячом в зрителя
Российский теннисист Даниил Медведев получил дисквалификацию в полуфинале турнира в Пекине. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», он попал мячом в зрителя.
Дисквалификация произошла во время полуфинального матча турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. В концовке второго сета Медведев в раздражении ударил мяч в сторону трибун и попал в лицо зрителю, который сидел в первых рядах.
После этого зрителя вывели со стадиона, ему потребовалась помощь врачей. Даниила сняли с матча. На тот момент Джокович вёл со счётом 7:5, 5:3. Матч продолжался больше двух часов. Первый сет Джокович выиграл за один час 19 минут. Таким образом, серб вышел в свой седьмой финал турнира в Пекине — предыдущие шесть он выиграл.
Читайте также: