«Не удивляет»: Вингер «Спартака» оценил игру Месси на чемпионате мира — 2026

08 июля 2026, 18:51

Вингер «Спартака» Солари: Месси не удивляет меня своей формой в 39 лет

Фото: Istock/efks

Вингер «Спартака» Пабло Солари высказался о выступлении Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026.





В интервью Metaratings.ru Солари, отвечая на вопрос, удивляет ли его уровень игры 39-летнего капитана сборной Аргентины, признался, что является давним фанатом Месси.

«Всю жизнь слежу за ним и всегда готов его защищать от любой критики. Меня не удивляет его нынешний перформанс. Месси всегда был в отличной форме и всегда доказывал, что он лучший. Конечно, люди могут удивляться, что в 39 лет он продолжает играть на таком уровне, но для меня Лионель — лучший в истории из тех, кого я видел», — заявил футболист.