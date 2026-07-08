«Не удивляет»: Вингер «Спартака» оценил игру Месси на чемпионате мира — 2026
Вингер «Спартака» Солари: Месси не удивляет меня своей формой в 39 лет
Вингер «Спартака» Пабло Солари высказался о выступлении Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026.
В интервью Metaratings.ru Солари, отвечая на вопрос, удивляет ли его уровень игры 39-летнего капитана сборной Аргентины, признался, что является давним фанатом Месси.
«Всю жизнь слежу за ним и всегда готов его защищать от любой критики. Меня не удивляет его нынешний перформанс. Месси всегда был в отличной форме и всегда доказывал, что он лучший. Конечно, люди могут удивляться, что в 39 лет он продолжает играть на таком уровне, но для меня Лионель — лучший в истории из тех, кого я видел», — заявил футболист.Напомним, 7 июля Аргентина обыграла Египет со счётом 3:2 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Месси забил гол и отдал голевой пас. За шесть чемпионатов мира на его счету 21 гол и девять результативных передач — это рекордные показатели в истории турниров.